Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Михаил Казимир
|Знамя Труда
|1
|2
|0
|2.00
|2
|Александр Французов
|Чертаново
|1
|2
|0
|2.00
|3
|Станислав Лапинский
|Зенит-2
|1
|2
|0
|2.00
|4
|Алексей Барановский
|Зенит-2
|1
|2
|0
|2.00
|5
|Александр Чупаев
|Динамо-2
|1
|2
|0
|2.00
|6
|Игорь Бугаенко
|Зенит-2
|1
|2
|1
|2.00
|7
|Артем Галаджан
|Тверь
|1
|1
|0
|1.00
|8
|Никита Дорофеев
|Тверь
|1
|1
|0
|1.00
|9
|Роман Янушковский
|Торпедо Вл
|1
|1
|0
|1.00
|10
|Илья Жаров
|Торпедо Вл
|1
|1
|0
|1.00
|11
|Денис Боков
|Динамо-2
|1
|1
|0
|1.00
|12
|Виктор Нафиков
|Чертаново
|1
|1
|0
|1.00
|13
|Ульви Бабаев
|Динамо-2
|1
|1
|0
|1.00
|14
|Александр Рейз
|Енисей-М
|1
|1
|0
|1.00
|15
|Александр Бабешко
|Чертаново
|1
|1
|0
|1.00
|16
|Егор Потапов
|Торпедо Вл
|1
|1
|0
|1.00
|17
|Степан Фролов
|Торпедо Вл
|1
|1
|0
|1.00
|18
|Сергей Сорокин
|Торпедо Вл
|1
|1
|1
|1.00