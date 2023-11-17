Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Артемий Косогоров
|Зенит-2
|1
|2
|2
|Дмитрий Зинович
|Торпедо Вл
|1
|1
|3
|Владимир Бартасевич
|Чертаново
|1
|1
|4
|Игорь Бугаенко
|Зенит-2
|1
|1
|5
|Вильдан Ермилов
|Торпедо Вл
|1
|1
|6
|Максим Балахонов
|Динамо-2
|1
|1
|7
|Иван Лепский
|Динамо-2
|1
|1
|8
|Константин Воинков
|Зенит-2
|1
|1
|9
|Данил Амбросенок
|Енисей-М
|1
|1
|10
|Александр Касьяненко
|Тверь
|1
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Игорь Курбанов
|Луки-Энергия
|1
|1
|2
|Артем Селюков
|Чертаново
|1
|1
|3
|Абдурахман Ахильгов
|Знамя Труда
|1
|1
|4
|Манвел Агаронян
|Луки-Энергия
|1
|1
|5
|Илья Воротников
|Леон Сатурн
|1
|1
|6
|Никита Сулейманов
|Чертаново
|1
|1
|7
|Денис Перфилов
|Торпедо Вл
|1
|1
|8
|Никита Ходорченко
|Звезда
|1
|1
|9
|Михаил Пилипенко
|Тверь
|1
|1
|10
|Илья Грицак
|Тверь
|1
|1
|11
|Константин Мишин
|Леон Сатурн
|1
|1
|12
|Ярослав Харланов
|Знамя Труда
|1
|1
|13
|Данил Сподарец
|Луки-Энергия
|1
|1
|14
|Виктор Окишор
|Динамо-2
|1
|1
|15
|Александр Рейз
|Енисей-М
|1
|1
|16
|Артем Акимов
|Енисей-М
|1
|1
|17
|Денис Федоренко
|Енисей-М
|1
|1
|18
|Никита Лобов
|Зенит-2
|1
|1
|19
|Иван Красильщиков
|Знамя Труда
|1
|1
|20
|Даниил Борисов
|Леон Сатурн
|1
|1
|21
|Илья Хатунцев
|Леон Сатурн
|1
|1
|22
|Михаил Иваньков
|Тверь
|1
|1
|23
|Матвей Урванцев
|Чертаново
|1
|1
|24
|Александр Касьяненко
|Тверь
|1
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Андрей Пархоменко
|Знамя Труда
|1
|1