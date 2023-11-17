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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
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    Статистика Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Игорь Бугаенко Зенит-2 1 2 1 3
    2 Михаил Казимир Знамя Труда 1 2 0 2
    3 Александр Французов Чертаново 1 2 0 2
    4 Станислав Лапинский Зенит-2 1 2 0 2
    5 Алексей Барановский Зенит-2 1 2 0 2
    6 Александр Чупаев Динамо-2 1 2 0 2
    7 Артемий Косогоров Зенит-2 1 0 2 2
    8 Дмитрий Зинович Торпедо Вл 1 0 1 1
    9 Владимир Бартасевич Чертаново 1 0 1 1
    10 Артем Галаджан Тверь 1 1 0 1
    11 Никита Дорофеев Тверь 1 1 0 1
    12 Роман Янушковский Торпедо Вл 1 1 0 1
    13 Сергей Сорокин Торпедо Вл 1 1 0 1
    14 Илья Жаров Торпедо Вл 1 1 0 1
    15 Вильдан Ермилов Торпедо Вл 1 0 1 1
    16 Денис Боков Динамо-2 1 1 0 1
    17 Максим Балахонов Динамо-2 1 0 1 1
    18 Иван Лепский Динамо-2 1 0 1 1
    19 Виктор Нафиков Чертаново 1 1 0 1
    20 Ульви Бабаев Динамо-2 1 1 0 1
    21 Александр Рейз Енисей-М 1 1 0 1
    22 Константин Воинков Зенит-2 1 0 1 1
    23 Александр Бабешко Чертаново 1 1 0 1
    24 Егор Потапов Торпедо Вл 1 1 0 1
    25 Степан Фролов Торпедо Вл 1 1 0 1
    26 Данил Амбросенок Енисей-М 1 0 1 1
    27 Александр Касьяненко Тверь 1 0 1 1
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Андрей Пархоменко Знамя Труда 1 1
    Россия
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