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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Вторая Лига Б группа 2 - история турнира

Турнир
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2025 2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2024 2024
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023 2022/2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023 2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 2021/2022 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 2 2020/2021 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2019/2020 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2018/2019 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2017/2018 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2013/2014 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2011/2012 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009 2009
1 Место
2 Место
3 Место
4 Место
Зенит-2
Динамо Вг
Иркутск
Спартак-2
Динамо-2
Спартак-2
Сатурн
Иркутск
Спартак К
Торпедо Вл
Муром
Динамо Вг
Химик
Зенит-2
Иркутск
Динамо-2
Муром
Кайрат
Шинник
Звезда
Олимп-Долгопрудный
Зенит-2
Тверь
Динамо-2
Велес
Олимп-Долгопрудный
Зенит-2
Торпедо Вл
Текстильщик
Казанка
Велес
Олимп-Долгопрудный
Чертаново
Текстильщик
Казанка
Велес
Сочи
Олимп-Долгопрудный
Текстильщик
Динамо-2
Химки
Олимп-Долгопрудный
Москва
Текстильщик
Спартак-2
Зенит-2
Строгино
Химки
Тосно
Текстильщик
Химки
Псков
Псков
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
Волга
Сочи
Текстильщик
Спартак К
ЦРФСО
Торпедо Вл
Волга
Череповец
Псков
Сочи
Спартак К
Волга
Торпедо Вл
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