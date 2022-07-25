- 25 июля 2022
- 19:07 «Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
- 17 июня 2022
- 15:42 Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2 1
- 15:15 «Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2 1
- 8 июня 2022
- 14:19 «Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки» 4
- 10 мая 2022
- 17:41 Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно» 3
- 15:40 В «Локомотиве» отреагировали на новость о решении закрыть «Казанку» 1
- 15:23 В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс») 5
- 16 апреля 2022
- 09:33 «Локомотив» может объединить «Казанку» с молодежной командой
- 7 января 2022
- 16:30 Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо» 1
- 22 марта 2021
- 20:20 Фото Экс-защитник «Рубина» Федоров стал новым главным тренером «Казанки»
- 30 июля 2020
- 17:55 Фото «Балтика» подписала игрока юношеской сборной России Демьянова
- 29 июля 2020
- 13:14 Sport24: голкипер «Локо» Медведев переведен в «Казанку» решением Кикнадзе 7
- 15 июля 2020
- 19:29 Видео Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала» 14
- 17:56 «Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока 12
- 28 мая 2020
- 16:29 «Рейтинг Букмекеров»: FIFPro начала расследование смерти Самохвалова и может довести его до уголовного дела
- 17 мая 2020
- 20:29 Мещеряков – о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред» 2
- 16 мая 2020
- 23:41 Николич запросил информацию об игроках «Казанки» и всей молодежной системе «Локомотива» 5
- 1 мая 2020
- 22:36 Смородская: «Мы отстраняли Самохвалова от тренировок, его сердце не справлялось» 1
- 25 апреля 2020
- 19:46 «Локомотив» – о работе полиции по факту смерти Самохвалова: «Это стандартная процедура. Клуб готов содействовать»
- 14:57 «Мутко против»: материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции и могут отправиться в Следственный комитет 3
- 24 апреля 2020
- 14:31 Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине» 10
- 23 апреля 2020
- 23:55 Кикнадзе – о смерти Самохвалова: «Есть те, кто пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Позор Селюку, Талалаеву и Моссаковскому» 8
- 19:20 Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве 2
- 16:22 «Казанка» показал видео в память о Самохвалове
- 22 апреля 2020
- 00:58 Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить» 1
- 21 апреля 2020
- 17:21 Фото Гилерме – о смерти Самохвалова: «Покойся с миром, Кеша»
- 13:22 Фото Евсеев – о Самохвалове: «Светлая душа. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге»
- 12:19 «Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова 22
- 00:35 «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова 1
- 20 апреля 2020
- 23:20 «Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова