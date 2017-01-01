Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
6
7
8
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
17
1
2
38
8
30
52
18
12
5
1
34
14
20
41
18
12
4
2
42
17
25
40
20
10
8
2
40
17
23
38
18
9
4
5
28
14
14
31
20
9
4
7
25
17
8
31
20
9
3
8
24
27
-3
30
20
8
4
8
28
31
-3
28
18
8
4
6
25
22
3
28
20
7
7
6
26
18
8
28
18
8
2
8
26
23
3
26
20
7
5
8
27
24
3
26
18
6
5
7
23
28
-5
23
20
5
6
9
18
36
-18
21
20
5
4
11
25
32
-7
19
18
5
4
9
25
40
-15
19
20
5
3
12
16
35
-19
18
18
4
3
11
16
38
-22
15
20
4
3
13
16
38
-22
15
18
4
2
12
17
27
-10
14
18
2
7
9
14
27
-13
13
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
4
0
21
9
12
28
12
8
1
3
17
8
9
25
12
6
3
3
19
13
6
21
12
6
3
3
21
16
5
21
12
6
0
6
16
8
8
18
12
4
5
3
21
13
8
17
12
5
1
6
22
22
0
16
12
4
2
6
18
20
-2
14
12
4
2
6
14
20
-6
14
12
3
3
6
17
33
-16
12
12
3
3
6
13
20
-7
12
12
0
3
9
5
22
-17
3
Группа B
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
4
-1
-7
7
-15
22
11
-2
2
2
-6
0
-8
8
8
-2
3
-2
-3
17
-12
29
7
-4
2
1
-7
0
-15
15
7
-4
3
-3
-4
4
-11
15
6
-2
3
-4
-1
4
-4
8
5
-2
2
-1
-3
8
-13
21
5
-4
1
-1
-4
-3
-9
6
2
-4
-2
-2
0
-2
-3
1
-8
Команда
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
10
0
0
23
1
22
30
9
7
1
1
29
7
22
22
9
6
3
0
17
4
13
21
10
6
1
3
15
11
4
19
10
5
4
1
25
8
17
19
9
5
3
1
15
4
11
18
9
5
2
2
18
11
7
17
9
5
1
3
15
9
6
16
9
5
1
3
17
15
2
16
9
5
1
3
17
11
6
16
10
4
4
2
14
10
4
16
10
4
3
3
12
6
6
15
10
4
1
5
14
11
3
13
10
3
3
4
9
9
0
12
10
3
3
4
15
15
0
12
10
3
2
5
13
19
-6
11
9
3
1
5
9
11
-2
10
10
2
2
6
9
18
-9
8
9
2
2
5
8
14
-6
8
9
1
5
3
8
11
-3
8
10
2
1
7
7
19
-12
7
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
10
3
7
15
6
4
0
2
4
2
2
12
6
3
3
0
11
6
5
12
6
3
2
1
9
5
4
11
6
3
1
2
10
9
1
10
6
3
1
2
9
6
3
10
6
3
1
2
12
11
1
10
6
3
1
2
13
10
3
10
6
2
3
1
8
5
3
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
7
22
-15
4
6
0
1
5
2
14
-12
1
Группа 2
4
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-8
1
0
-9
-4
-22
18
3
-8
1
-1
-8
-1
-19
18
2
-7
1
-1
-7
5
-22
27
2
-7
2
-5
-4
-1
-13
12
1
-7
0
0
-7
-5
-12
7
0
-7
0
-2
-5
1
-17
18
-2
-8
0
-3
-5
-5
-15
10
-3
-8
-1
-2
-5
-8
-14
6
-5
-8
-2
-2
-4
-8
-19
11
-8
Команда
2
3
4
6
7
8
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
15
7
8
22
9
6
2
1
17
10
7
20
10
5
4
1
15
9
6
19
10
5
3
2
11
6
5
18
9
5
3
1
13
10
3
18
10
5
2
3
15
12
3
17
9
4
1
4
13
10
3
13
10
3
4
3
14
12
2
13
9
3
3
3
8
11
-3
12
10
3
2
5
9
16
-7
11
10
3
1
6
13
14
-1
10
10
3
1
6
7
17
-10
10
9
3
1
5
11
14
-3
10
10
2
3
5
9
27
-18
9
10
2
2
6
9
19
-10
8
10
2
1
7
10
17
-7
7
9
2
1
6
8
24
-16
7
9
1
4
4
6
13
-7
7
9
1
2
6
6
16
-10
5
9
1
1
7
8
16
-8
4
9
0
2
7
7
29
-22
2
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
10
3
7
16
6
3
2
1
9
5
4
11
6
3
2
1
10
7
3
11
6
3
1
2
7
5
2
10
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
2
2
13
8
5
8
6
2
0
4
12
6
6
6
6
2
0
4
9
12
-3
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
1
4
8
11
-3
4
6
1
0
5
5
15
-10
3
6
0
2
4
3
8
-5
2
Группа 2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-7
0
1
-8
-6
-15
9
1
-8
1
-3
-6
-3
-17
14
0
-7
1
-3
-5
6
-25
31
0
-8
0
0
-8
-5
-23
18
0
-7
1
-4
-4
-5
-11
6
-1
-8
0
-1
-7
0
-17
17
-1
-8
0
-3
-5
-8
-14
6
-3
-7
-1
-1
-5
-2
-18
16
-4
-8
-3
-2
-3
-5
-11
6
-11
❗Шинник: -25
❗Тверь: -18
❗Ленинградец: -20
❗Динамо-2: -26
❗Красава: -16
❗Казанка: -22
❗Енисей-М: -23
❗Динамо СПб: -19
❗Волна: -16
❗Муром: -16
❗Звезда: -19
❗Кайрат: -14
❗Олимп-Долгопрудный-2: -10
❗Чертаново: -4
❗Зенит-2: -9
❗Знамя Труда: -9
❗Химик: -11
❗Луки-Энергия: -7
❗Балтика-2: -7
❗Чита: -5
❗Торпедо Вл: -10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире