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Казанка
Результаты
Казанка - результаты матчей
Москва
Стадион:
Сапсан Арена
Сайт:
http://fckazanka.ru/
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Расписание
Таблица
Россия. ФНЛ 2. Группа 2. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 2. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2017/2018
10.06 | 17:00
Казанка
0 : 0
Тверь
04.06 | 14:00
Звезда
3 : 1
Казанка
28.05 | 17:00
Казанка
0 : 2
Кайрат
22.05 | 15:00
Ленинградец
1 : 0
Казанка
15.05 | 17:00
Казанка
0 : 1
Красава
10.05 | 15:00
Динамо СПб
1 : 1
Казанка
06.05 | 14:00
Казанка
1 : 3
Звезда
30.04 | 16:00
Кайрат
2 : 1
Казанка
24.04 | 17:00
Казанка
0 : 6
Ленинградец
15.04 | 14:00
Красава
1 : 0
Казанка
09.04 | 17:00
Казанка
1 : 2
Динамо СПб
02.04 | 15:00
Тверь
0 : 0
Казанка
14.11 | 14:00
Волна
0 : 0
Казанка
10.11 | 17:00
Казанка
0 : 1
Муром
04.11 | 15:00
Динамо-2
1 : 1
Казанка
26.10 | 17:00
Казанка
7 : 1
Торпедо Вл
19.10 | 15:00
Олимп-Долгопрудный-2
0 : 2
Казанка
14.10 | 17:00
Казанка
2 : 1
Химик
10.10 | 14:00
Чертаново
0 : 1
Казанка
04.10 | 17:00
Казанка
1 : 0
Енисей-М
30.09 | 18:00
Шинник
1 : 0
Казанка
26.09 | 19:00
Казанка
0 : 2
Знамя Труда
18.09 | 16:00
Муром
0 : 1
Казанка
14.09 | 17:00
Казанка
1 : 1
Динамо-2
04.09 | 16:00
Торпедо Вл
0 : 2
Казанка
29.08 | 17:00
Казанка
1 : 0
Олимп-Долгопрудный-2
21.08 | 16:00
Химик
1 : 2
Казанка
16.08 | 17:00
Казанка
0 : 1
Чертаново
06.08 | 09:00
Енисей-М
2 : 1
Казанка
01.08 | 17:00
Казанка
0 : 1
Шинник
24.07 | 18:00
Знамя Труда
1 : 1
Казанка
18.07 | 13:00
Казанка
2 : 3
Волна
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