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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Казанка - Ленинградец
Казанка - Ленинградец: обзор матча 24 апреля 2022
Казанка
24.04.2022, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа A, 4 тур
0 : 6
Завершен
Ленинградец
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Статистика матча Казанка - Ленинградец
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0
0
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0
0
Матчи команд
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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