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«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему решено закрыть фарм-клуб – «Казанку».

— Один из факторов — в «Казанке» сейчас с трудом набирается полноценный состав, чтобы выступать на том уровне, при котором она была бы полезна. Если и иметь вторую команду, она должна играть максимально высоко — то есть в ФНЛ. Только в этом случае ребята получат должную обкатку, чтобы подойти к основе. Сейчас, большинство молодых парней, играющих в основе, ненадолго задерживались в «Казанке»: Карпукас, Петров и Бабкин практически в ней не играли. Они быстро сделали шаг до основы и быстро адаптировались.

Если объединить бюджет «Казанки» и молодежки, получится существенная сумма. При этом команды выполняют по сути дублирующие функции. Так что объединить их — разумное решение. Тех футболистов «Казанки», которые слишком взрослые для молодежки, но на которых мы рассчитываем, отдадим в аренду в партнерские клубы, чтобы дать им практику. Финансово это будет более правильно для клуба.

— Но в ПФЛ молодежь быстрее адаптируется к мужскому футболу. Там с ними играют не 16-летние сверстники, а 40-летние мужики, которые лишний раз не дадут развернуться. Разве нет?

— В этом и проблема. В ПФЛ не самое высокое качество футбола. Да и в ФНЛ тоже. Поэтому лучше иметь конкурентоспособную молодежку. Я согласен, что многие футболисты при переходе из молодежного футбола в мужской теряются. Но тех ребят, которых мы видим в будущем в основе, выгоднее отдать в аренду в клуб РПЛ или ФНЛ. Держать свой фарм-клуб ради того, чтобы из двадцати человек в основу попало один-два — невыгодно.

  • Цорн занял пост в прошлом году.
  • «Локомотив» финишировал в РПЛ 6-м.
  • Новый сезон стартует в июле.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 14:19
Комментарии3
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    Рейтинг: +481

    чаппай 3 минуты назад

    С такими менеджерами и основная команда не выгодна! Вы тогда нхрена нужны??? Делайте, чтобы всё было выгодно, а не пилите бюджеты. Например, в США только студенческий спорт приносит более 1млрд дол в год. А вы все, недоклубы, областные бюджеты доите. Бездари. Страна распи.дяев и просранных возможностей

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    Рейтинг: +1241

    Artemka444 13 минут назад

    Цорн вот что не выгодно!!!!

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    Рейтинг: +1064

    mama1991 1 час назад

    как будто трамвай выгоден)))))

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