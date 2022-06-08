«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему решено закрыть фарм-клуб – «Казанку».

— Один из факторов — в «Казанке» сейчас с трудом набирается полноценный состав, чтобы выступать на том уровне, при котором она была бы полезна. Если и иметь вторую команду, она должна играть максимально высоко — то есть в ФНЛ. Только в этом случае ребята получат должную обкатку, чтобы подойти к основе. Сейчас, большинство молодых парней, играющих в основе, ненадолго задерживались в «Казанке»: Карпукас, Петров и Бабкин практически в ней не играли. Они быстро сделали шаг до основы и быстро адаптировались.

Если объединить бюджет «Казанки» и молодежки, получится существенная сумма. При этом команды выполняют по сути дублирующие функции. Так что объединить их — разумное решение. Тех футболистов «Казанки», которые слишком взрослые для молодежки, но на которых мы рассчитываем, отдадим в аренду в партнерские клубы, чтобы дать им практику. Финансово это будет более правильно для клуба.

— Но в ПФЛ молодежь быстрее адаптируется к мужскому футболу. Там с ними играют не 16-летние сверстники, а 40-летние мужики, которые лишний раз не дадут развернуться. Разве нет?

— В этом и проблема. В ПФЛ не самое высокое качество футбола. Да и в ФНЛ тоже. Поэтому лучше иметь конкурентоспособную молодежку. Я согласен, что многие футболисты при переходе из молодежного футбола в мужской теряются. Но тех ребят, которых мы видим в будущем в основе, выгоднее отдать в аренду в клуб РПЛ или ФНЛ. Держать свой фарм-клуб ради того, чтобы из двадцати человек в основу попало один-два — невыгодно.