Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном закрытии проекта «Казанка».
«Этот вопрос мне уже задавали три недели назад. Когда в клубе будет финальное понимание обновленной структуры молодежного футбола, проинформируем всех.
Факт пока только в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой неоптимально, и финансово не выгодно клубу», – сказал Цорн.
- «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
- Это – фарм-клуб «Локомотива».
- Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24