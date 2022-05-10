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Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном закрытии проекта «Казанка».

«Этот вопрос мне уже задавали три недели назад. Когда в клубе будет финальное понимание обновленной структуры молодежного футбола, проинформируем всех.

Факт пока только в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой неоптимально, и финансово не выгодно клубу», – сказал Цорн.

  • «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
  • Это – фарм-клуб «Локомотива».
  • Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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