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    «Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона

    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о травме защитника Лукаса Фассона.

    «Защитник хорошо провел себя в первых играх. Конечно, травма серьезная, но главное — это характер, он молодой игрок. Мы привозили Гильерме в раннем возрасте, когда ему было семнадцать лет и он дважды рвал крестообразные связки. Но Гильерме со всем справился.

    Кто должен заменить Фассона? Магкеев отлично себя проявил в последнем матче, он должен получать игровую практику. И Мампасси тоже должен получить свой шанс.

    Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки». Теперь нельзя наигрывать там игроков или выращивать новых. Теперь нужно искать нового защитника, который может помочь «Локомотиву», — сказал Наумов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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