«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о травме защитника Лукаса Фассона.

«Защитник хорошо провел себя в первых играх. Конечно, травма серьезная, но главное — это характер, он молодой игрок. Мы привозили Гильерме в раннем возрасте, когда ему было семнадцать лет и он дважды рвал крестообразные связки. Но Гильерме со всем справился.

Кто должен заменить Фассона? Магкеев отлично себя проявил в последнем матче, он должен получать игровую практику. И Мампасси тоже должен получить свой шанс.

Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки». Теперь нельзя наигрывать там игроков или выращивать новых. Теперь нужно искать нового защитника, который может помочь «Локомотиву», — сказал Наумов.