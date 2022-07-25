«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о травме защитника Лукаса Фассона.
«Защитник хорошо провел себя в первых играх. Конечно, травма серьезная, но главное — это характер, он молодой игрок. Мы привозили Гильерме в раннем возрасте, когда ему было семнадцать лет и он дважды рвал крестообразные связки. Но Гильерме со всем справился.
Кто должен заменить Фассона? Магкеев отлично себя проявил в последнем матче, он должен получать игровую практику. И Мампасси тоже должен получить свой шанс.
Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки». Теперь нельзя наигрывать там игроков или выращивать новых. Теперь нужно искать нового защитника, который может помочь «Локомотиву», — сказал Наумов.
- Фассон пропустит от 7 до 9 месяцев.
- «Локо» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» в июле за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»