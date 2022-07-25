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  • Защитник «Локо» Фассон порвал крестообразную связку колена. Он пропустит до девяти месяцев

Защитник «Локо» Фассон порвал крестообразную связку колена. Он пропустит до девяти месяцев

25 июля 2022, 16:32
4

У защитника «Локомотива» Лукаса Фассона выявлен разрыв крестообразной связки колена.

«Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция.

В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления», – сообщил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Восстановление бразильца при таком характере повреждения может занять от 7 до 9 месяцев, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фассон Лукас
Комментарии (4)
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lek!
1658756279
МДА , если не уходят то травмируются . Долгий срок , терпения и здоровья Лукасу
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PAREVG.
1658756971
Очень жаль. Здоровья и скорейшего восстановления!!! Все, теперь снова в центре обороны будет играть Мампаси, и начнет привозить по 1 - 2 гола в каждом матче, как было прошлой осенью. Так говорить конечно грех, но, лучше бы Мампаси кресты порвал, а не Лукас.
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Александр.Т.
1658762542
Вот как так то только пришёл и травма ((
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Красногорск_Фан
1658763562
Жемалетдинов, фассон . нет слов одни эмоции после . 3-х туров 2 очка высоко вероятно. Всем болящим здоровья.
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