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    Защитник «Локо» Фассон порвал крестообразную связку колена. Он пропустит до девяти месяцев

    У защитника «Локомотива» Лукаса Фассона выявлен разрыв крестообразной связки колена.

    «Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция.

    В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления», – сообщил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

    Восстановление бразильца при таком характере повреждения может занять от 7 до 9 месяцев, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      Александр.Т. 16 минут назад

      Вот как так то только пришёл и травма ((

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      Рейтинг: +4567

      PAREVG. 1 час назад

      Очень жаль.
      Здоровья и скорейшего восстановления!!!

      Все, теперь снова в центре обороны будет играть Мампаси, и начнет привозить по 1 - 2 гола в каждом матче, как было прошлой осенью.

      Так говорить конечно грех, но, лучше бы Мампаси кресты порвал, а не Лукас.

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      Рейтинг: +1737

      lek! 2 часа назад

      МДА , если не уходят то травмируются . Долгий срок , терпения и здоровья Лукасу

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