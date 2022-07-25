Защитник «Локо» Фассон порвал крестообразную связку колена. Он пропустит до девяти месяцев

У защитника «Локомотива» Лукаса Фассона выявлен разрыв крестообразной связки колена.

«Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция.

В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления», – сообщил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Восстановление бразильца при таком характере повреждения может занять от 7 до 9 месяцев, сообщает пресс-служба столичного клуба.