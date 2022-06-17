«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2

«Локомотив» опубликовал официальное заявление по поводу изменений в структуре команд.
Клуб подтвердил, что «Казанка» не будет заявлена на следующий сезон ФНЛ-2.
«Решение было принято руководством после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба.
Обновлeнная структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодeжной команды «Локомотива» и уделить ей большее внимание.
При этом бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранeн. Под этим названием будет выступать команда в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов», – говорится в заявлении.
- «Казанка» – фарм-клуб «Локомотива».
- Команда была основана в 2017 году.
- Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.
Источник: сайт «Локомотива»