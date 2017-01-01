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«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2

«Локомотив» опубликовал официальное заявление по поводу изменений в структуре команд.

Клуб подтвердил, что «Казанка» не будет заявлена на следующий сезон ФНЛ-2.

«Решение было принято руководством после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба.

Обновлeнная структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодeжной команды «Локомотива» и уделить ей большее внимание.

При этом бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранeн. Под этим названием будет выступать команда в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов», – говорится в заявлении.

  • «Казанка» – фарм-клуб «Локомотива».
  • Команда была основана в 2017 году.
  • Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии1
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  • ...
    Рейтинг: +3337

    Беспонтий 19 минут назад

    в последнем прицепном вагоне
    слепая и глухая проводница
    надрывно стонет
    дайте хоть напиться
    ----------------
    мда

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