В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс»)

Проект «Казанка» будет закрыт, утверждает «Спорт-Экспресс».

Руководство «Локомотива» уже приняло соответствующее решение, посчитав, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков.

«Казанка» выступает в ФНЛ-2.

Это – фарм-клуб «Локомотива».

Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?