В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс»)

Гугл нашел 198 синонимов к слову содомиты. И всех их хочется перечислить выражая свое отношение к полным мерзавцам из руководства Локо. Кто следит за ситуацией - руководство подняло себе премии. Источник денег? закрывает казанку и проводит сокращения среди работяг из персонала клуба. Так вот чтобы эти стрингоносцы, Чебурашки, акробаты , незабудки, кочеты и еще 194 их наименования . чтобы им пусто было
Проект «Казанка» будет закрыт, утверждает «Спорт-Экспресс».
Руководство «Локомотива» уже приняло соответствующее решение, посчитав, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков.
- «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
- Это – фарм-клуб «Локомотива».
- Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?