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В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс»)

Проект «Казанка» будет закрыт, утверждает «Спорт-Экспресс».

Руководство «Локомотива» уже приняло соответствующее решение, посчитав, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков.

  • «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
  • Это – фарм-клуб «Локомотива».
  • Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4327

    Красногорск_Фан 18 минут назад

    Гугл нашел 198 синонимов к слову содомиты. И всех их хочется перечислить выражая свое отношение к полным мерзавцам из руководства Локо. Кто следит за ситуацией - руководство подняло себе премии. Источник денег? закрывает казанку и проводит сокращения среди работяг из персонала клуба. Так вот чтобы эти стрингоносцы, Чебурашки, акробаты , незабудки, кочеты и еще 194 их наименования . чтобы им пусто было

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    Рейтинг: +1270

    Loko_Roma 24 минуты назад

    Зачем вкладывать и развивать, когда можно купить бегунка из Африки за 33 копейки

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