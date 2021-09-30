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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Шинник - Казанка
Шинник - Казанка: обзор матча 30 сентября 2021
Шинник
30.09.2021, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур
1 : 0
Завершен
Казанка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шинник - Казанка
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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