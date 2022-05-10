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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Казанка
Динамо СПб - Казанка: обзор матча 10 мая 2022
Динамо СПб
10.05.2022, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Казанка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо СПб - Казанка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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