Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Звезда - Динамо СПб: обзор матча 04 июля 2026

Звезда
04.07.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо СПб
13' Д. Вислевский
10' А. Баев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Звезда - Динамо СПб
Завершен
Желтая карточка
Роман Зайцев
90' +1
Замена
Михаил Лукьянов ️️️️➡️️ Станислав Уткин
89'
Замена
Вячеслав Митрохин ️️️️➡️️ Максим Копитец
89'
Замена
Филипп Нуретдинов ️️️️➡️️ Никита Колдунов
80'
71'
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Вячеслав Демин
68'
Замена
Никита Хлусов ️️️️➡️️ Ризван Умаров
Замена
Артем Цветков ️️️️➡️️ Даниил Вислевский
64'
Замена
Ниджад Алыев ️️️️➡️️ Руслан Ангутаев
64'
59'
Замена
Артур Кошман ️️️️➡️️ Виталий Хабаров
58'
Замена
Владислав Шепелев ️️️️➡️️ Илья Кубышкин
50'
Желтая карточка
Илья Кубышкин
47'
Желтая карточка
Дмитрий Курошев
46'
Замена
Роман Торосян ️️️️➡️️ Азиз Газиев
41'
Желтая карточка
Азиз Газиев
21'
Желтая карточка
Александр Масалов
ГОЛ! 1:1! Даниил Вислевский
Пас отдал Роман Зайцев
13'
10'
ГОЛ! 0:1! Алексей Баев
Пас отдал Илья Кубышкин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Артем Колобов
ЛЗ
3
Виталий Сафронов
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ЛЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
59
Андрей Зенюк
ПЗ
10
Никита Колдунов
ЛП
7
Даниил Вислевский
ЦП
21
Максим Копитец
ПП
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
52
Виталий Хабаров
ЛЗ
23
Дмитрий Бородин
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
15
Александр Масалов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ПЗ
24
Андрей Орлов
ПЗ
11
Ризван Умаров
ЛП
6
Азиз Газиев
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Звезда
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
18
Ниджад Алыев
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
93
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
Динамо СПб
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
77
Роман Торосян
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Зайцев
22
Уткин
4
Колобов
3
Сафронов
17
Зайцев
59
Зенюк
10
Колдунов
7
Вислевский
21
Копитец
9
Ангутаев
3-2-2-1
86
Рыбиков
44
Демин
52
Хабаров
41
Курошев
24
Орлов
23
Бородин
6
Газиев
11
Умаров
21
Баев
21
Копитец
12
Митрохин
12
Митрохин
21
Копитец
7
Вислевский
18
Цветков
18
Цветков
7
Вислевский
9
Ангутаев
18
Алыев
18
Алыев
9
Ангутаев
10
Колдунов
93
Нуретдинов
93
Нуретдинов
10
Колдунов
22
Уткин
23
Лукьянов
23
Лукьянов
22
Уткин
52
Хабаров
87
Кошман
87
Кошман
52
Хабаров
13
Кубышкин
21
Шепелев
21
Шепелев
13
Кубышкин
6
Газиев
77
Торосян
77
Торосян
6
Газиев
44
Демин
19
Ямангулов
19
Ямангулов
44
Демин
11
Умаров
99
Хлусов
99
Хлусов
11
Умаров
Остались в запасе
Звезда
Динамо СПб
78
Максим Ефремов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
78
Максим Ефремов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Звезда - Динамо СПб
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Главный судья:
S. Kolesnik
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Звезда
Динамо СПб
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Звезда
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+