Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Звезда - Спартак-2: обзор матча 23 июня 2026

Звезда
23.06.2026, вторник, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
2 : 3
Завершен
Спартак-2
1' И. Горяинов 12' Р. Зайцев
41' В. Солопов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Звезда - Спартак-2
Завершен
46'
Замена
Егор Максимов ️️️️➡️️ Матвей Кузнецов
41'
ГОЛ! 2:1! Виктор Солопов
Пас отдал Иван Сорокин
28'
Желтая карточка
Виктор Солопов
ГОЛ! 2:0! Роман Зайцев
Пас отдал Максим Копитец
12'
ГОЛ! 1:0! Иван Горяинов
Пас отдал Даниил Вислевский
1'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
55
Иван Горяинов
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
3
Виталий Сафронов
ЛЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
7
Даниил Вислевский
ПЗ
4
Артем Колобов
ПЗ
21
Максим Копитец
ЛП
10
Никита Колдунов
ЦП
17
Роман Зайцев
ПП
18
Ниджад Алыев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
60
Денис Богомолов
ЛЗ
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
67
Никита Ромась
ПЗ
58
Матвей Кузнецов
ПЗ
62
Павел Полех
ЛП
78
Павел Пелевин
ЛП
70
Макар Высоченко
ЦП
40
Иван Сорокин
ПП
69
Илья Иварлак
ПП
89
Виктор Солопов
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Звезда
78
Максим Ефремов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
9
Руслан Ангутаев
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
93
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
Спартак-2
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Зайцев
7
Вислевский
55
Горяинов
59
Зенюк
3
Сафронов
4
Колобов
21
Копитец
10
Колдунов
17
Зайцев
18
Алыев
4-5-1
54
Лукин
58
Кузнецов
67
Ромась
60
Богомолов
71
Добродицкий
69
Иварлак
40
Сорокин
62
Полех
70
Высоченко
78
Пелевин
89
Солопов
58
Кузнецов
74
Максимов
74
Максимов
58
Кузнецов
Остались в запасе
Звезда
Спартак-2
78
Максим Ефремов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
9
Руслан Ангутаев
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
93
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Остались в запасе
78
Максим Ефремов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
9
Руслан Ангутаев
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
93
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
Остались в запасе
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Главный тренер
Павел Фигон
Статистика матча Звезда - Спартак-2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
5
20
Офсайды
4
1
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Звезда
Спартак-2
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Звезда
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+