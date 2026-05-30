31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Спартак-2» (7-е место, 11 очков) и «Динамо» Вологда (8-е место, 10 очков). Соседи по таблице, которых разделяет всего одно очко. Хозяева крепки дома: не проигрывают в 6 из 8 последних матчей на своeм поле. Гости, напротив, в гостях играют тяжело, а их атака хромает – всего 0.60 гола за игру. В такой встрече даже небольшое преимущество хозяев может стать решающим.

«Спартак-2»

Московский фарм-клуб занимает 7-е место и неплохо выступает дома: 6 из 8 последних матчей без поражений. В прошлом туре, правда, крупно уступили «Балтике-2» (0:3), но до этого были две победы над «ФК Тверь» (2:1) и «Енисеем-2» (2:1). Атака стабильна – 1.00 гола за 5 матчей. Оборона подводит – 1.40 пропущенных. Павел Пелевин (2 гола) – главная угроза. «Спартак-2» умеет цепляться за результат дома и наверняка захочет реабилитироваться за разгром.

«Динамо» Вологда

Вологжане идут на 8-м месте, но их форма вызывает вопросы. Атака совсем слабая – всего 0.60 гола в среднем за 5 матчей (3 гола в 5 играх). Оборона тоже ненадeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом туре с трудом обыграли «ФК Тверь» (2:1), но до этого были два поражения от «Искры Смоленск» (1:2) и «Мурома» (0:1). Данила Ежков (2 гола) – лучший бомбардир, но поддержки у него нет. В гостях «Динамо» играет тяжело, а с такой атакой рассчитывать на победу сложно.

Факты о командах

«Спартак-2»

7-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Павел Пелевин (2)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей

Пропускает в 3 последних матчах

«Динамо» Вологда

8-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (2)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.00 пропущено

Атака – 3 гола в 5 матчах

Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Динамо» Вологда

Равные соперники по таблице, но не по форме. «Спартак-2» дома крепок, а «Динамо» в гостях нестабильно и почти не забивает – 0.60 гола за матч. Хозяева после разгрома от «Балтики-2» захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Гости будут терпеть и пытаться не проиграть, но с такой атакой это сложно. Скорее всего, нас ждeт осторожный матч с минимумом голов, где «Спартак-2» добьeтся минимальной победы.

Рекомендованные ставки