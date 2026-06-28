Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-2 - Луки-Энергия: обзор матча 28 июня 2026

Спартак-2
28.06.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
0 : 2
Завершен
Луки-Энергия
41' М. Селюков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Луки-Энергия
Завершен
48'
Замена
Игорь Шестаков ️️️️➡️️ Олег Кузьмин
41'
ГОЛ! 0:1! Михаил Селюков
Пас отдал Иван Галанин
Желтая карточка
Тимофей Рожков
36'
Желтая карточка
Илья Иварлак
33'
26'
Желтая карточка
Олег Кузьмин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
86
Павел Егоров
ВР
60
Денис Богомолов
ЛЗ
70
Макар Высоченко
ЛЗ
48
Артем Чудаков
ЛЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ПЗ
75
Арсений Кондояниди
ПЗ
78
Павел Пелевин
ПЗ
69
Илья Иварлак
ЛП
89
Виктор Солопов
ПП
79
Даниил Житников
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
80
Алексей Пипо
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ЛЗ
4
Василий Лунев
ПЗ
8
Виктор Киселев
ПЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
88
Иван Галанин
ЛП
23
Олег Кузьмин
ПП
21
Егор Панков
ЦФ
10
Михаил Селюков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Спартак-2
6
Степан Богданов
ЦЗ
87
Данил Макушенко
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Луки-Энергия
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
3-2-2-1
86
Егоров
60
Богомолов
70
Высоченко
74
Максимов
48
Чудаков
78
Пелевин
69
Иварлак
89
Солопов
79
Житников
3-2-2-2
30
Саганович
8
Киселев
80
Пипо
6
Ушахин
14
Андямов
74
Эджибия
23
Кузьмин
88
Галанин
10
Селюков
21
Панков
23
Кузьмин
22
Шестаков
22
Шестаков
23
Кузьмин
Остались в запасе
Спартак-2
Луки-Энергия
6
Степан Богданов
ЦЗ
87
Данил Макушенко
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
6
Степан Богданов
ЦЗ
87
Данил Макушенко
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Остались в запасе
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Спартак-2 - Луки-Энергия
2
1
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
14
Офсайды
4
1
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
P. Klipikov
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Луки-Энергия
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Спартак-2
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+