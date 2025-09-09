10 сентября состоится матч третьего раунда FONBET Кубка России, в котором встретятся команды «Луки-Энергия» и «Череповец». Обе команды представляют Вторую лигу, и встреча обещает быть равной по характеру, особенно с учетом текущей формы участников. Несмотря на разную динамику результатов в последних турах, обе команды подходят к матчу с мотивацией на успех в кубковом турнире.

«Луки-Энергия»

Хозяева показывают сдержанные, но стабильные результаты. Победа в Кубке над «Ленинградцем» (2:0) стала одним из немногих ярких эпизодов последнего времени. В последних пяти матчах команда забила всего трижды, что говорит о проблемах в атакующей линии. Зато оборона выглядит организованно: в среднем – 1.00 пропущенный мяч за игру. Учитывая домашний статус встречи и недавнюю победу над «Спартаком-2» в лиге, «Луки-Энергия» постарается контролировать темп и сыграть аккуратно у своих ворот.

«Череповец»

Гости демонстрируют более результативную игру, особенно в атаке – 7 мячей за последние пять встреч, что при среднем показателе 1.4 гола за игру выглядит убедительно. Победа над «Звездой СПб» в Кубке и недавний успех в матче против «Космоса» добавляют команде уверенности. Тем не менее, защита остаeтся уязвимой: регулярные пропущенные мячи говорят о том, что «Череповец» чаще делает ставку на атаку, рискуя сзади. Дополнительным фактором риска служит серия без побед, продолжающаяся уже 24 матча подряд.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено

Не пропускает в 2 из 3 последних матчей

Уверенно играет в Кубке: победа 2:0 над «Ленинградцем»

«Череповец»

Победа в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Победа в предыдущем кубковом раунде: 2:1 над «Звездой СПб»

Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Череповец»

Матч обещает быть плотным и с осторожным началом. «Луки-Энергия» постарается реализовать свой домашний потенциал, делая ставку на низкую результативность соперника. В то же время «Череповец», несмотря на худшую серию, в атаке выглядит живее. Обе команды имеют уязвимости, особенно в обороне, поэтому наиболее вероятен сценарий с голами с обеих сторон и итогом в пользу более уверенного в атаке коллектива.

Рекомендованные ставки: