5 февраля в 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» примет «Атлетико». Матч обещает быть напряженным, так как обе команды демонстрируют стабильные результаты, но подходят к игре с разным стилем и приоритетами. «Бетис» делает акцент на активный домашний футбол и уверенно проходит кубковую дистанцию, тогда как «Атлетико» традиционно силен в матчах на вылет за счет организованной обороны и прагматичного подхода.
«Бетис»
«Бетис» находится в хорошей форме и выиграл пять последних домашних матчей. В Кубке Испании команда побеждает в четырех встречах подряд и во всех этих матчах обязательно забивает. В последних пяти играх «Бетис» отличился 7 раз, пропустив 6 мячей, что говорит о стабильной атаке, но не самой надежной обороне. Команда забивает в среднем 1.40 гола за матч и регулярно создает моменты за счет высокого темпа и активной игры на флангах. Однако стоит отметить, что «Бетис» пропускает в четырех последних встречах, что может стать проблемой против соперника с хорошей реализацией.
«Атлетико»
«Атлетико» подходит к четвертьфиналу в более сбалансированном состоянии. В последних пяти матчах мадридцы забили 6 голов и пропустили всего 3, а средний показатель пропущенных мячей составляет лишь 0.60 за игру. Команда забивает в 11 из 13 последних матчей и не проигрывает в 12 из 14 очных встреч против «Бетиса». Несмотря на плотный календарь, «Атлетико» сохраняет организованность и умеет контролировать темп, что особенно важно в кубковых матчах, где цена ошибки высока.
Факты о командах
«Бетис»
- Побеждает в 5 последних домашних матчах
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру
- Забивает в 4 матчах Кубка Испании подряд
- Пропускает в 4 последних матчах
«Атлетико»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Забивает в 11 из 13 последних матчей
- Не проигрывает «Бетису» в 12 из 14 последних очных встреч
Прогноз на матч «Бетис» – «Атлетико»
Матч пройдет в плотной и тактической борьбе. «Бетис» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля и навязать высокий темп, однако «Атлетико» выглядит более устойчивым и надежным в обороне. Учитывая статистику очных встреч и текущую форму гостей, именно мадридцы имеют чуть больше шансов пройти дальше, но игра вряд ли получится результативной.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Атлетико» с форой (0) – коэффициент 1.58
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75