5 февраля в 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» примет «Атлетико». Матч обещает быть напряженным, так как обе команды демонстрируют стабильные результаты, но подходят к игре с разным стилем и приоритетами. «Бетис» делает акцент на активный домашний футбол и уверенно проходит кубковую дистанцию, тогда как «Атлетико» традиционно силен в матчах на вылет за счет организованной обороны и прагматичного подхода.

«Бетис»

«Бетис» находится в хорошей форме и выиграл пять последних домашних матчей. В Кубке Испании команда побеждает в четырех встречах подряд и во всех этих матчах обязательно забивает. В последних пяти играх «Бетис» отличился 7 раз, пропустив 6 мячей, что говорит о стабильной атаке, но не самой надежной обороне. Команда забивает в среднем 1.40 гола за матч и регулярно создает моменты за счет высокого темпа и активной игры на флангах. Однако стоит отметить, что «Бетис» пропускает в четырех последних встречах, что может стать проблемой против соперника с хорошей реализацией.

«Атлетико»

«Атлетико» подходит к четвертьфиналу в более сбалансированном состоянии. В последних пяти матчах мадридцы забили 6 голов и пропустили всего 3, а средний показатель пропущенных мячей составляет лишь 0.60 за игру. Команда забивает в 11 из 13 последних матчей и не проигрывает в 12 из 14 очных встреч против «Бетиса». Несмотря на плотный календарь, «Атлетико» сохраняет организованность и умеет контролировать темп, что особенно важно в кубковых матчах, где цена ошибки высока.

Факты о командах

«Бетис»

Побеждает в 5 последних домашних матчах

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 4 матчах Кубка Испании подряд

Пропускает в 4 последних матчах

«Атлетико»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Не проигрывает «Бетису» в 12 из 14 последних очных встреч

Прогноз на матч «Бетис» – «Атлетико»

Матч пройдет в плотной и тактической борьбе. «Бетис» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля и навязать высокий темп, однако «Атлетико» выглядит более устойчивым и надежным в обороне. Учитывая статистику очных встреч и текущую форму гостей, именно мадридцы имеют чуть больше шансов пройти дальше, но игра вряд ли получится результативной.

Рекомендованные ставки: