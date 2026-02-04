5 февраля в 21 туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Ахли» примет «Аль-Хазм». Хозяева продолжают борьбу за чемпионский титул и демонстрируют одну из самых стабильных серий в лиге, тогда как гости располагаются в середине таблицы и испытывают серьезные проблемы в обороне. Разница в качестве игры и текущей форме делает «Аль-Ахли» очевидным фаворитом встречи.

«Аль-Ахли»

После 19 туров «Аль-Ахли» набрал 44 очка и занимает третье место. Команда не проигрывает уже в девяти матчах чемпионата и не пропускает в трех последних турах. В пяти предыдущих встречах «Аль-Ахли» забил 12 голов и пропустил всего один, что подчеркивает как атакующую мощь, так и надежность обороны. Лучший бомбардир Айвен Тоуни забил 26 мячей и остается ключевым фактором давления на защиту соперников. В матчах с «Аль-Хазмом» команда стабильно добивается результата, выиграв три последних очных встречи.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» после 19 туров имеет 21 очко и располагается на 11 позиции. Команда пропускает в девяти матчах подряд, а в последних пяти играх позволила соперникам забить 13 мячей. Средний показатель пропущенных голов составляет 2.60 за матч, что является одним из худших показателей лиги. Несмотря на это, «Аль-Хазм» забивает в 5 из 7 последних встреч, однако атакующей активности недостаточно, чтобы компенсировать системные ошибки в защите.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 9 последних матчах лиги

Не пропускает в 3 последних турах

Забивает в среднем 2.40 гола за матч

Побеждает «Аль-Хазм» в 3 последних очных встречах

«Аль-Хазм»

Пропускает в 9 матчах подряд

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Забивает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»

Форма и статистика указывают на существенное преимущество хозяев. «Аль-Ахли» стабилен, надежен в обороне и эффективен в атаке, тогда как «Аль-Хазм» регулярно допускает ошибки у своих ворот. Даже с учетом способности гостей отличиться, общий сценарий матча должен пройти под контролем хозяев.

