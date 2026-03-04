5 марта в 25 туре высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Холуд» примет «Аль-Кадисию». Хозяева находятся рядом с зоной риска, а гости ведут борьбу в верхней части таблицы и проводят один из самых стабильных сезонов в лиге. По текущей форме «Аль-Холуд» способен забивать, но против соперника, который не проигрывает месяцами и почти всегда находит свой гол, от хозяев потребуется идеальный матч в обороне.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» после 24 туров имеет 25 очков и идет на 14 месте. Команда прибавила по результатам в последних турах, что подтверждают победы над «Неомом» (2:1) и «Аль-Халиджем» (3:2). На отрезке из пяти игр «Аль-Холуд» забил 7 мячей и столько же пропустил – в среднем по 1.40 гола за матч в обе стороны.

При этом оборона остается проблемной: команда пропускает в четырех последних матчах лиги, а против соперника уровня «Аль-Кадисии» любая потеря концентрации может сразу превращаться в гол.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» идет четвертой и набрала 54 очка, а ее стабильность выглядит главной силой перед этим выездом. Команда не проигрывает в 15 матчах подряд в чемпионате и забивает в 17 последних играх лиги, что делает ее одной из самых надежных по набранным очкам и по атакующим показателям.

Форма подтверждается и цифрами: 11 голов за последние пять матчей при 4 пропущенных. В среднем «Аль-Кадисия» забивает 2.20 мяча за игру на этом отрезке, а пропускает всего 0.80. Отдельный фактор – Хулиан Киньонес, лучший бомбардир команды с 26 голами в 25 матчах, который добавляет уверенности любому сценарию, где гости должны забивать минимум один.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

25 очков после 24 туров, 14 место

Пропускает в 4 последних матчах лиги

7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)

7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

«Аль-Кадисия»

54 очка после 24 туров, 4 место

Не проигрывает в 15 последних матчах лиги

Забивает в 17 последних матчах лиги

11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20)

4 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.80)

Аль-Кадисия побеждает в 6 последних очных матчах против «Аль-Холуда»

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия»

По вводным у «Аль-Холуда» есть атакующий ресурс, но по качеству игры и стабильности преимущество на стороне «Аль-Кадисии». Гости почти не теряют очки, забивают на постоянной основе и исторически крайне уверенно играют против этого соперника: шесть побед подряд в очных встречах выглядят как серьезный маркер.

С учетом того, что «Аль-Холуд» пропускает уже четыре тура подряд, а «Аль-Кадисия» забивает в 18 матчах кряду, наиболее логично рассматривать варианты, связанные с победой гостей и их голами.

Рекомендованные ставки: