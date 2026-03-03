Введите ваш ник на сайте
«Лорьян» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.15

03 марта 2026 9:28
Лорьян - Ницца
04 мар. 2026, среда 22:30 | Франция. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Лорьяна»
Сделать ставку

4 марта в рамках 1/4 финала Кубка Франции «Лорьян» примет «Ниццу». Это противостояние двух равных по классу команд, но с разной формой. Хозяева находятся в отличной кубковой форме и имеют мощную атаку, гости нестабильны в обороне и проигрывают в гостевых кубковых матчах.

«Лорьян»

Бретонский клуб находится в отличной кубковой форме, одержав 3 победы подряд в турнире и забивая в 3 последних матчах. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей). «Лорьян» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей и выглядит очень уверенно. Важнейший фактор – хозяева забивают «Ницце» в 9 из 11 последних очных встреч, а в недавнем матче чемпионата сыграли с соперником вничью 3:3.

«Ницца»

Гости также имеют 3 победы подряд в Кубке Франции и забивают в 3 последних матчах турнира. Однако оборона «Ниццы» нестабильна: пропуски в 3 последних матчах Кубка и 1.60 пропуска в среднем за последние 5 игр. Важный негативный фактор – «Ницца» проигрывает в 3 последних гостевых матчах Кубка Франции. Атака гостей работает слабее, чем у хозяев (1.20 гола в среднем).

Факты о командах:

«Лорьян»

  • 3 победы подряд в Кубке Франции.
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка (1.80 в среднем).
  • Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей.
  • Забивает «Ницце» в 9 из 11 последних встреч.
  • Мощная атака, нестабильная оборона.

«Ницца»

  • 3 победы подряд в Кубке Франции.
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах Кубка (1.60 в среднем).
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Кубка.

Прогноз на матч «Лорьян» – «Ницца»

«Лорьян» находится в отличной форме, мощно атакует и имеет преимущество в очных встречах. «Ницца» нестабильна в обороне и проваливает гостевые кубковые матчи. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают, а также недавний результативный матч между ними (3:3), наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лорьяна» – коэффициент 2.15.
  • Обе забьют – ДА

2.15
Победа «Лорьяна»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Ницца Лорьян
18+
