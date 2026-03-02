Введите ваш ник на сайте
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 1.42

02 марта 2026 8:58
Вулверхэмптон - Ливерпуль
03 мар. 2026, вторник 23:15 | Англия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку

3 марта в 29 туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль». Хозяева замыкают таблицу (20 место, 13 очков), но в последних матчах прибавили по надежности: всего 3 пропущенных за пять встреч. «Ливерпуль» идет пятым с 48 очками, набрал ход и стабильно забивает, а серия побед в лиге делает гостей очевидным фаворитом даже с учетом выездного статуса.

«Вулверхэмптон»

Победа над «Астон Виллой» 2:0 стала важным сигналом: команда способна держать матч под контролем, если удается сыграть компактно. В последних пяти играх у «Вулверхэмптона» 5 забитых и 3 пропущенных, средние 1.00 гола за матч и 0.60 пропущенного. При этом по сезону результаты слабые, а лучшим бомбардиром остается Толу Арокодаре (5 голов в 29 матчах), что отражает общие проблемы с созданием моментов на длинной дистанции.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» подходит к туру на серии из трех побед в АПЛ и забивает в семи матчах подряд в чемпионате. На пятиматчевом отрезке команда забила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру), пропустив 4. Разгром «Вест Хэма» 5:2 показал, что атака способна резко прибавлять по ходу встречи, а лидер бомбардиров Юго Экитике (16 голов в 37 матчах) остается ключевой точкой завершения.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • 20 место после 29 туров: 13 очков
  • 5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • 3 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.60)
  • В очных матчах с «Ливерпулем» забивает в 3 последних встречах
  • Победа 2:0 над «Астон Виллой» в последнем туре

«Ливерпуль»

  • 5 место после 28 туров: 48 очков
  • Побеждает в 3 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 7 последних матчах чемпионата и в 11 матчах подряд во всех турнирах по предоставленным данным
  • 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20)
  • «Ливерпуль» побеждает «Вулверхэмптон» в 6 последних очных матчах и забивает в 6 матчах подряд против этого соперника

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»

По текущей форме «Вулверхэмптон» стал аккуратнее в обороне, но разница в классе и стабильности атаки слишком заметна. «Ливерпуль» регулярно забивает и уверенно проходит подобные матчи за счет давления и темпа, а серия очных побед дополнительно усиливает выбор в пользу гостей. При этом хозяева в последних личных встречах находили свой гол, а оборона «Ливерпуля» на отрезке из пяти матчей не идеальна, поэтому умеренно результативный сценарий тоже выглядит рабочим.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.42
  • Тотал больше 2.5

1.42
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон
  • Читайте нас: 