3 марта в 29 туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль». Хозяева замыкают таблицу (20 место, 13 очков), но в последних матчах прибавили по надежности: всего 3 пропущенных за пять встреч. «Ливерпуль» идет пятым с 48 очками, набрал ход и стабильно забивает, а серия побед в лиге делает гостей очевидным фаворитом даже с учетом выездного статуса.

«Вулверхэмптон»

Победа над «Астон Виллой» 2:0 стала важным сигналом: команда способна держать матч под контролем, если удается сыграть компактно. В последних пяти играх у «Вулверхэмптона» 5 забитых и 3 пропущенных, средние 1.00 гола за матч и 0.60 пропущенного. При этом по сезону результаты слабые, а лучшим бомбардиром остается Толу Арокодаре (5 голов в 29 матчах), что отражает общие проблемы с созданием моментов на длинной дистанции.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» подходит к туру на серии из трех побед в АПЛ и забивает в семи матчах подряд в чемпионате. На пятиматчевом отрезке команда забила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру), пропустив 4. Разгром «Вест Хэма» 5:2 показал, что атака способна резко прибавлять по ходу встречи, а лидер бомбардиров Юго Экитике (16 голов в 37 матчах) остается ключевой точкой завершения.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

20 место после 29 туров: 13 очков

5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00)

3 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.60)

В очных матчах с «Ливерпулем» забивает в 3 последних встречах

Победа 2:0 над «Астон Виллой» в последнем туре

«Ливерпуль»

5 место после 28 туров: 48 очков

Побеждает в 3 последних матчах АПЛ

Забивает в 7 последних матчах чемпионата и в 11 матчах подряд во всех турнирах по предоставленным данным

11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20)

«Ливерпуль» побеждает «Вулверхэмптон» в 6 последних очных матчах и забивает в 6 матчах подряд против этого соперника

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»

По текущей форме «Вулверхэмптон» стал аккуратнее в обороне, но разница в классе и стабильности атаки слишком заметна. «Ливерпуль» регулярно забивает и уверенно проходит подобные матчи за счет давления и темпа, а серия очных побед дополнительно усиливает выбор в пользу гостей. При этом хозяева в последних личных встречах находили свой гол, а оборона «Ливерпуля» на отрезке из пяти матчей не идеальна, поэтому умеренно результативный сценарий тоже выглядит рабочим.

Рекомендованные ставки: