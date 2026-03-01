2 марта в рамках 27 тура итальянской Серии А «Пиза» примет «Болонью». Хозяева ведут борьбу за выживание и после 26 туров занимают 19 место с 15 очками. «Болонья» находится в верхней половине таблицы – 8 позиция и 36 баллов, продолжая борьбу за еврокубковую зону.

«Пиза»

Команда переживает крайне тяжелый отрезок – «Пиза» не побеждает уже в 15 матчах подряд в рамках чемпионата. За последние 5 игр коллектив забил всего 4 мяча и пропустил 12, что отражает серьезные проблемы в обороне. Лучшим бомбардиром команды остается Стефано Морео с 5 голами в 26 матчах.

«Болонья»

«Болонья», напротив, находится в отличной форме – команда выиграла 4 последних матча и не пропускает на протяжении 3 игр подряд. За последние 5 встреч коллектив пропустил всего 2 мяча при 6 забитых. Лучший бомбардир – Риккардо Орсолини (11 голов).

Факты о командах:

«Пиза»

19 место: 15 очков

Не выигрывает в 15 матчах подряд

Пропускает в 14 из 16 последних игр

В среднем 2.40 пропущенного мяча за игру (последние 5)

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

«Болонья»

8 место: 36 очков

Победы в 4 последних матчах

Не пропускает в 3 последних играх

В среднем 0.40 пропущенного мяча за матч (последние 5)

Побеждает в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Пиза» – «Болонья»

«Болонья» подходит к игре в значительно лучшей форме и демонстрирует стабильную игру в обороне. «Пиза» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в защите, регулярно пропуская более двух мячей за матч.

С учетом текущего состояния команд и статистики личных встреч, гости выглядят явными фаворитами. Высока вероятность того, что «Болонья» вновь сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности и реализовать моменты в атаке.

Рекомендованные ставки: