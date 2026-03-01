Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пиза» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 1.95

01 марта 2026 8:12
Пиза - Болонья
02 мар. 2026, понедельник 20:30 | Италия. Серия А, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Болоньи»
Сделать ставку

2 марта в рамках 27 тура итальянской Серии А «Пиза» примет «Болонью». Хозяева ведут борьбу за выживание и после 26 туров занимают 19 место с 15 очками. «Болонья» находится в верхней половине таблицы – 8 позиция и 36 баллов, продолжая борьбу за еврокубковую зону.

«Пиза»

Команда переживает крайне тяжелый отрезок – «Пиза» не побеждает уже в 15 матчах подряд в рамках чемпионата. За последние 5 игр коллектив забил всего 4 мяча и пропустил 12, что отражает серьезные проблемы в обороне. Лучшим бомбардиром команды остается Стефано Морео с 5 голами в 26 матчах.

«Болонья»

«Болонья», напротив, находится в отличной форме – команда выиграла 4 последних матча и не пропускает на протяжении 3 игр подряд. За последние 5 встреч коллектив пропустил всего 2 мяча при 6 забитых. Лучший бомбардир – Риккардо Орсолини (11 голов).

Факты о командах:

«Пиза»

  • 19 место: 15 очков
  • Не выигрывает в 15 матчах подряд
  • Пропускает в 14 из 16 последних игр
  • В среднем 2.40 пропущенного мяча за игру (последние 5)
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч

«Болонья»

  • 8 место: 36 очков
  • Победы в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • В среднем 0.40 пропущенного мяча за матч (последние 5)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Пиза» – «Болонья»

«Болонья» подходит к игре в значительно лучшей форме и демонстрирует стабильную игру в обороне. «Пиза» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в защите, регулярно пропуская более двух мячей за матч.

С учетом текущего состояния команд и статистики личных встреч, гости выглядят явными фаворитами. Высока вероятность того, что «Болонья» вновь сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности и реализовать моменты в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Пизы» меньше 1.0

1.95
Победа «Болоньи»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Болонья Пиза
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 