1 марта в рамках 19 тура Премьер-лиги России «Динамо» примет «Крылья Советов». Москвичи занимают 10 место с 21 очком после 18 туров, в то время как самарцы идут 12-ми, имея 17 баллов. В последних очных матчах преимущество на стороне хозяев, однако текущая результативность гостей может повлиять на сценарий встречи.

«Динамо»

«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в последнем туре Премьер-лиги России. Команда стабильно отличается в атаке – забивает в четырех последних матчах чемпионата и уже девять игр подряд. В последних пяти встречах москвичи забили 6 мячей и столько же пропустили, демонстрируя баланс между линиями. Лучший бомбардир команды – Иван Сергеев (10 голов в 26 матчах).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уступили «Балтике» (0:2) в прошлом туре. При этом команда забила 9 голов в последних пяти матчах, но пропустила 11, что говорит о проблемах в обороне. В среднем за этот отрезок самарцы забивают 1.80 мяча за игру, но и пропускают 2.20. В гостях команда проиграла шесть матчей подряд в рамках Премьер-лиги России. Лучший бомбардир – Вадим Раков (5 голов в 11 матчах).

Факты о командах

«Динамо»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Крыльев Советов»

Забивает в 15 из 17 последних очных встреч

Забивает в 9 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Крылья Советов»

Проигрывают в 6 последних гостевых матчах Премьер-лиги России

В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забили 9 мячей за 5 последних матчей

Пропускают в 5 матчах подряд

Прогноз на матч «Динамо» – «Крылья Советов»

Хозяева имеют преимущество по очным встречам и более стабильны на своем поле, однако оборона «Динамо» регулярно допускает ошибки. «Крылья Советов» при всех проблемах в защите продолжают активно играть впереди, что увеличивает вероятность результативной игры.

Рекомендованные ставки: