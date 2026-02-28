Введите ваш ник на сайте
«Коджаелиспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

28 февраля 2026 10:26
Коджаэлиспор - Бешикташ
28 февр. 2026, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку

28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Турции «Коджаелиспор» на своем поле примет «Бешикташ». Хозяева идут на 8 месте с 30 очками, тогда как гости располагаются на 4 позиции и продолжают борьбу за еврокубковую зону.

«Коджаелиспор»

Команда уступила «Ризеспору» (0:2) в прошлом туре, однако ранее уверенно обыграла «Газиантеп» и «Кайсериспор». За последние 5 матчей «Коджаелиспор» забил 6 мячей и столько же пропустил. Лучший бомбардир – Бруно Петкович (6 голов).

«Бешикташ»

«Бешикташ» разгромил «Гезтепе» (4:0) в последнем туре и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей. Команда стабильно играет в атаке – 12 голов за последние 5 игр. Лучший бомбардир – Эль-Билаль Туре (6 голов).

Факты о командах:

«Коджаелиспор»

  • 8 место: 30 очков после 23 туров
  • Забивает 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах против этого соперника

«Бешикташ»

  • 4 место: 43 очка после 23 туров
  • Не проигрывает в 16 последних матчах
  • Забивает в 23 матчах подряд
  • Забивает 2.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 последних очных матчах

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Бешикташ»

«Бешикташ» находится в отличной форме и стабильно реализует свои моменты, тогда как «Коджаелиспор» играет менее уверенно против команд из верхней части таблицы. При этом хозяева регулярно забивают в очных встречах.

Гости выглядят фаворитами встречи, однако вероятность обмена голами остается высокой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов

2.10
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Бешикташ Коджаэлиспор
