28 февраля в 24 туре Бундеслиги «Боруссия М» примет «Унион». Команды подходят к встрече с разными турнирными задачами: хозяева застряли рядом с зоной риска и уже семь туров не могут выиграть, а берлинцы держатся в первой десятке и только что обыграли «Байер» (1:0). При этом по текущим цифрам обе команды нестабильны сзади, что делает матч потенциально нервным и с моментами у обоих ворот.

«Боруссия М»

После 23 туров «Боруссия М» набрала 22 очка и идет на 14 месте. Главная проблема – затянувшаяся серия без побед (7 матчей) и слабая результативность на короткой дистанции: всего 3 гола в последних 5 играх (0.60 за матч). При этом оборона регулярно дает сбои – 10 пропущенных за те же 5 встреч (в среднем 2.00). Табакович (13 голов в 25 матчах) остается ключевой опцией впереди, но даже его стабильность не спасает, когда команда часто оказывается в роли догоняющей.

«Унион»

«Унион» после 23 туров имеет 28 очков и занимает 9 место. Команда идет не без перепадов, но в последних турах стабильно забивает: в 4 матчах Бундеслиги подряд берлинцы отличались как минимум раз. Однако и у «Униона» есть явная уязвимость – 10 пропущенных в последних 5 играх (2.00 за матч) и общая тенденция пропускать в 7 из 9 последних встреч. В атаке лучший бомбардир – Леопольд Кверфельд (6 голов), и по цифрам «Унион» скорее берет свое через системность и моменты, чем через одного ярко выраженного снайпера.

Факты о командах

«Боруссия М»

14 место после 23 туров: 22 очка

Не выигрывает 7 матчей подряд в Бундеслиге

В среднем: 0.60 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Униону» в 3 последних очных матчах

«Унион»

9 место после 23 туров: 28 очков

Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги

В среднем: 1.00 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Унион»

По форме и турнирной позиции преимущество выглядит на стороне «Униона»: он берет очки чаще и подходит после победы над «Байером». Но есть важная деталь – обе команды на текущем отрезке пропускают слишком много (по 10 голов за 5 матчей), поэтому ставка в сторону «сухого» результата выглядит рискованной. «Боруссия М» дома способна зацепиться за гол (есть и очная тенденция), а «Унион» в последних турах почти гарантирует минимум один мяч. Отсюда логичнее играть рынки, завязанные на голы и более безопасный исход для гостей.

Рекомендованные ставки: