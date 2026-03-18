Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лион» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.87

18 марта 2026 8:00
Лион - Сельта
19 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Лион» примет «Сельту». Это противостояние двух равных по классу команд с похожей статистикой. Хозяева имеют небольшое преимущество после гостевой ничьей (1:1), гости находятся в отличной форме в еврокубках.

«Лион»

Французы находятся в неплохой форме, не проигрывая в 5 последних матчах Лиги Европы и забивая в 5 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.40 пропуска в среднем. Важный фактор – «Лион» забивает в 18 из 20 последних матчей и будет играть первым номером дома.

«Сельта»

Испанцы также находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах Лиги Европы и в 7 из 9 последних во всех турнирах. Команда забивает в 8 последних матчах ЛЕ (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и обладает надежной обороной – всего 1.00 пропуска в среднем. «Сельта» пропускает в 4 последних матчах, но забивает в 9 последних.

Факты о командах

«Лион»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах ЛЕ.
  • Забивает в 5 последних матчах ЛЕ (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей.

«Сельта»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах ЛЕ.
  • Забивает в 8 последних матчах ЛЕ (1.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Забивает в 9 последних матчах.

Прогноз на матч «Лион» – «Сельта»

Матч двух равных команд с похожей статистикой. «Лион» будет играть первым номером дома, пытаясь использовать свое преимущество. «Сельта» постарается сыграть вторым номером, рассчитывая на контратаки. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и находятся в хорошей форме, наиболее вероятным исходом выглядит ничья в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.87.
  • Ничья

Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 