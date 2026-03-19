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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лион - Сельта
Лион - Сельта: обзор матча 19 марта 2026
Лион
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сельта
61'
Х. Руэда
90+2'
Ф. Хутгла
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Сельта
Завершен
Вторая желтая
Николас Тальяфико
(подножка)
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ферран Хутгла
Пас отдал
Хави Родригес
90'
+4'
89'
Желтая карточка
Хави Руэда
83'
Желтая карточка
Хави Родригес
(грубость)
Замена
Малик Фофана
️️️️➡️️
Тайлер Мортон
82'
Желтая карточка
Николас Тальяфико
81'
81'
Замена
Уго Сотело
️️️️➡️️
Матиас Весино
80'
Травма
Матиас Весино
Замена
Афонсу Морейра
️️️️➡️️
Абнер
67'
Замена
Павел Шулц
️️️️➡️️
Эндрик
67'
Замена
Орель Мангала
️️️️➡️️
Noah Nartey
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
Хави Руэда
Пас отдал
Уго Альварес
57'
Замена
Яго Аспас
️️️️➡️️
Пабло Дуран
57'
Замена
Ферран Хутгла
️️️️➡️️
Фер Лопес
53'
Желтая карточка
Фер Лопес
(подножка)
46'
Замена
Джозеф Айду
️️️️➡️️
Карл Старфельт
46'
Замена
Уго Альварес
️️️️➡️️
Виллиот Сведберг
Замена
Таннер Тессманн
️️️️➡️️
Роман Яремчук
46'
45'
+2'
43'
Желтая карточка
Карл Старфельт
33'
Желтая карточка
Виллиот Сведберг
Красная карточка
Мусса Ниахате
(грубость)
19'
Показать весь матч
Live: Лион - Сельта
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:2.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 0:2.
90+6'
Николас Тальяфико (Лион) получил 2-ю желтую карточку за фол.
90+5'
Уго Сотело (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
90+4'
Ionut Radu отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
90+2'
Гол! 0:2! Забил Ферран Хутгла (Сельта). Ассистент - Хави Родригес.
90+2'
Яго Аспас (Сельта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Маркос Алонсо.
90+1'
Ionut Radu (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Ionut Radu (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
89'
Хави Руэда (Сельта) получил желтую карточку за фол.
87'
Уго Альварес (Сельта) в офсайде.
87'
Корентен Толиссо (Лион) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Длинный пас делал Афонсу Морейра.
86'
Хави Руэда (Сельта) сыграл рукой.
84'
Малик Фофана (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил Серхио Каррейра (Сельта).
83'
Хави Родригес (Сельта) получил желтую карточку за фол.
82'
Афонсу Морейра (Лион) заработал штрафной на левом фланге.
82'
Замена у команды Лион. Тайлер Мортон ушел, Малик Фофана вышел.
81'
Николас Тальяфико (Лион) получил желтую карточку за фол.
81'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
81'
Замена у команды Сельта. Матиас Весино ушел, Уго Сотело вышел.
81'
Замена у команды Сельта. Матиас Весино ушел, Уго Сотело вышел.
79'
Пауза в матче. Травму получил Матиас Весино (Сельта).
79'
Steeve Kango отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
76'
Правила нарушил Таннер Тессманн (Лион).
76'
Ферран Хутгла (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Момент не реализован! Яго Аспас (Сельта).
74'
Яго Аспас (Сельта) заработал штрафной в атаке.
70'
Павел Шулц (Лион) в офсайде.
69'
Момент не реализован! Хави Родригес (Сельта). Пас отдал Яго Аспас.
67'
Замена у команды Лион. Эндрик ушел, Павел Шулц вышел.
67'
Замена у команды Лион. Abner Vinicius ушел, Афонсу Морейра вышел.
67'
Замена у команды Лион. Noah Nartey ушел, Орель Мангала вышел.
63'
Момент не реализован! Серхио Каррейра (Сельта). Пас отдал Яго Аспас.
63'
Пауза в матче. Травму получил Эндрик (Лион).
61'
Гол! 0:1! Забил Хави Руэда (Сельта).
58'
Илаш Мориба (Сельта) в офсайде.
57'
Замена у команды Сельта. Fer Lopez ушел, Ферран Хутгла вышел.
57'
Замена у команды Сельта. Пабло Дуран ушел, Яго Аспас вышел.
57'
Эндрик (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Серхио Каррейра (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Уго Альварес.
54'
Момент не реализован! Эндрик (Лион).
53'
Fer Lopez (Сельта) получил желтую карточку за фол.
53'
Тайлер Мортон (Лион) заработал штрафной в атаке.
53'
Правила нарушил Fer Lopez (Сельта).
52'
Правила нарушил Хави Родригес (Сельта).
50'
Правила нарушил Николас Тальяфико (Лион).
50'
Fer Lopez (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Клинтон Мата отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
49'
Удар заблокирован. Бил Уго Альварес (Сельта). Ассистент - Серхио Каррейра.
47'
Noah Nartey отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
45'
Замена у команды Лион. Роман Яремчук ушел, Таннер Тессманн вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Карл Старфельт ушел, Джозеф Айду вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Виллиот Сведберг ушел, Уго Альварес вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+2'
Момент не реализован! Хави Руэда (Сельта).
45+2'
Корентен Толиссо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
45+1'
Момент не реализован! Николас Тальяфико (Лион). Длинный пас отдал Тайлер Мортон.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
43'
Карл Старфельт (Сельта) получил желтую карточку.
43'
Карл Старфельт (Сельта) получил желтую карточку.
40'
Пабло Дуран (Сельта) в офсайде.
40'
Пабло Дуран (Сельта) в офсайде.
40'
Fer Lopez (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Виллиот Сведберг.
37'
Правила нарушил Маркос Алонсо (Сельта).
37'
Правила нарушил Маркос Алонсо (Сельта).
36'
Доминик Грейф отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
36'
Fer Lopez (Сельта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Хави Руэда.
33'
Виллиот Сведберг (Сельта) получил желтую карточку за фол.
33'
Виллиот Сведберг (Сельта) получил желтую карточку за фол.
33'
Noah Nartey (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Виллиот Сведберг (Сельта).
31'
Правила нарушил Матиас Весино (Сельта).
31'
Abner Vinicius (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Abner Vinicius (Лион).
30'
Fer Lopez (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
29'
Клинтон Мата (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Клинтон Мата (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Виллиот Сведберг (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Серхио Каррейра.
28'
Роман Яремчук (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Карл Старфельт (Сельта).
27'
Момент не реализован! Noah Nartey (Лион). Пас отдал Roman Yaremchuk.
27'
Fer Lopez (Сельта) сыграл рукой.
26'
Корентен Толиссо (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Корентен Толиссо (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Пабло Дуран (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Fer Lopez.
22'
Пауза в матче. Травму получил Корентен Толиссо (Лион).
22'
Пауза в матче. Травму получил Корентен Толиссо (Лион).
21'
Удар заблокирован. Бил Маркос Алонсо (Сельта).
19'
Мусса Ниахате (Лион) получил красную карточку.
18'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной в атаке.
18'
Правила нарушил Мусса Ниахате (Лион).
18'
Илаш Мориба (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Илаш Мориба (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Роман Яремчук (Лион) в офсайде.
14'
Мусса Ниахате (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил Пабло Дуран (Сельта).
14'
Правила нарушил Пабло Дуран (Сельта).
12'
Пауза в матче. Травму получил Доминик Грейф (Лион).
11'
Николас Тальяфико (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Хави Руэда (Сельта).
8'
Пауза в матче. Травму получил Мусса Ниахате (Лион).
6'
Серхио Каррейра (Сельта) заработал штрафной на левом фланге.
6'
Правила нарушил Корентен Толиссо (Лион).
4'
Виллиот Сведберг (Сельта) заработал штрафной на левом фланге.
4'
Правила нарушил Клинтон Мата (Лион).
3'
Пауза окончена. Матч продолжается.
2'
Пауза в матче. Травму получил Хави Руэда (Сельта).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
34
Steeve Kango
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
77
Роман Яремчук
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
(К)
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фер Лопес
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
62
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Орель Мангала
ОП
39
Матис Де Карвалью
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
10
Павел Шулц
АП
84
Адиль Амдани
ЛВ
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-4-2
1
Грейф
16
Абнер
34
19
Ниахате
3
Тальяфико
22
Мата
23
Мортон
99
8
Толиссо
9
Эндрик
77
Яремчук
3-2-3-1-1
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
19
Сведберг
15
Весино
6
Мориба
8
Лопес
18
Дуран
99
5
Мангала
5
Мангала
99
77
Яремчук
6
Тессманн
6
Тессманн
77
Яремчук
9
Эндрик
10
Шулц
10
Шулц
9
Эндрик
16
Абнер
17
Морейра
17
Морейра
16
Абнер
23
Мортон
11
Фофана
11
Фофана
23
Мортон
2
Старфельт
4
Айду
4
Айду
2
Старфельт
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
15
Весино
22
Сотело
22
Сотело
15
Весино
8
Лопес
9
Хутгла
9
Хутгла
8
Лопес
18
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
18
Дуран
Остались в запасе
Лион
Сельта
62
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
7
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
62
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
7
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
Точно не сыграют
Реми Химбер
ЛВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Эрнест Нуама
ЛВ
Ноам Камара
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Борха Иглесиас
ЦФ
Оскар Мингеса
ЦЗ
Мигель Роман
ЦП
Y. Lago
ЦЗ
Статистика матча Лион - Сельта
1
2
5
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
20
Офсайды
3
3
Количество передач
290
556
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.49
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Групама Стэдиум
Посещаемость:
41764
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