«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ

Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака»

Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы

Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»

Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»

«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.58

Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»

Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы

Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака»

«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ

Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»