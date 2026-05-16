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«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.58

16 мая 2026 10:27
Лион - Ланс
17 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Обе забьют — да
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17 мая состоится матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» примет «Ланс». Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и находятся в верхней части таблицы. Хозяева штампуют голы, но регулярно пропускают, а гости переживают небольшой спад. Встреча обещает стать голевой перестрелкой.

«Лион»

Ткачи проводят мощный атакующий сезон. Команда забивает в 5 последних матчах подряд и наколотила 12 мячей в 5 последних встречах (2,40 в среднем). Корантен Толиссо с 15 голами в 38 матчах ведeт атаку. После поражения от «Тулузы» (1:2), побед над «Ренном» (4:2), «Осером» (3:2) и «ПСЖ» (2:1) команда занимает 4-е место с 60 очками. «Лион» пропускает в 4 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру, но атака с лихвой компенсирует огрехи в обороне. «Лион» забивает «Лансу» в 3 последних очных матчах.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» переживают спад после поражения от «ПСЖ» (0:2). До этого команда одержала победу над «Нантом» (1:0), сыграла вничью с «Ниццей» (1:1) и устроила перестрелку с «Брестом» (3:3). В последних 5 встречах «Ланс» забил 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Одсонн Эдуар с 13 голами в 33 матчах ведeт атаку. Команда занимает 2-е место с 67 очками. «Ланс» пропускает в 8 из 10 последних матчей и не проигрывает «Лиону» в 5 из 7 последних личных встреч.

Факты о командах:

«Лион»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 4 последних турах
  • Забивает «Лансу» в 3 последних очных матчах

«Ланс»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч
  • Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Лиону» в 5 из 7 последних личных встреч

История противостояний

  • «Ланс» не проигрывает в 5 из 7 последних личных встреч
  • «Лион» забивает в 3 последних очных матчах
  • Последняя встреча: ничья (2:2) в Кубке Франции, «Ланс» прошeл по пенальти

Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

Обе команды штампуют голы и регулярно пропускают. «Лион» находится в отличной атакующей форме дома. «Ланс» переживает спад после поражения от «ПСЖ». Учитывая обоюдную результативность, наиболее вероятным сценарием видится голевая ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.58
  • Тотал больше 2,5

1.58
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Ланс Лион
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