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  • «Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 20:50
Лион
17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 4
Завершен
Ланс
20' У. Саид 32' У. Саид 45+1' Ф. Сотока 54' Ф. Товен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
37
Фоде Силла
ОП
41
Mezian Soares
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Грейф
16
Абнер
13
Клюйверт
19
Ниахате
23
Мангала
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
10
Шулц
9
Эндрик
3-2-2-1-2
16
Горжелен
4
Челик
5
Сарр
32
Антонио
23
Абдулхамид
26
Масуаку
5
Булатович
21
Айдара
10
Товен
22
Саид
7
Сотока
2
Мэйтленд-Найлс
33
Хатебур
33
Хатебур
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мангала
7
Нуама
7
Нуама
23
Мангала
9
Эндрик
39
Фофана
39
Фофана
9
Эндрик
13
Клюйверт
11
Яремчук
11
Яремчук
13
Клюйверт
5
Сарр
14
Удоль
14
Удоль
5
Сарр
32
Антонио
25
Ганиу
25
Ганиу
32
Антонио
23
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
23
Абдулхамид
21
Айдара
28
Томассон
28
Томассон
21
Айдара
10
Товен
19
Сима
19
Сима
10
Товен
Остались в запасе
Лион
Ланс
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
40
Робин Риссе
ВР
37
Фоде Силла
ОП
41
Mezian Soares
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
37
Фоде Силла
ОП
41
Mezian Soares
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пьер Саж
Лион
Точно не сыграют
Таннер Тессманн
ЦП
Тайлер Мортон
ЦП
Ланс
Точно не сыграют
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Статистика матча Лион - Ланс
1
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
20
8
Нарушения
10
11
Количество передач
460
384
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ланса», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ланс»

«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Лион
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