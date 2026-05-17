17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-3-2-1
1
Грейф
16
Абнер
13
Клюйверт
19
Ниахате
23
Мангала
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
10
Шулц
9
Эндрик
3-2-2-1-2
16
Горжелен
4
Челик
5
Сарр
32
Антонио
23
Абдулхамид
26
Масуаку
5
Булатович
21
Айдара
10
Товен
22
Саид
7
Сотока
2
Мэйтленд-Найлс
33
Хатебур
33
Хатебур
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мангала
7
Нуама
7
Нуама
23
Мангала
9
Эндрик
39
Фофана
39
Фофана
9
Эндрик
13
Клюйверт
11
Яремчук
11
Яремчук
13
Клюйверт
5
Сарр
14
Удоль
14
Удоль
5
Сарр
32
Антонио
25
Ганиу
25
Ганиу
32
Антонио
23
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
23
Абдулхамид
21
Айдара
28
Томассон
28
Томассон
21
Айдара
10
Товен
19
Сима
19
Сима
10
Товен
Остались в запасе
Лион
Ланс
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
40
Робин Риссе
ВР
37
Фоде Силла
ОП
41
Mezian Soares
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
37
Фоде Силла
ОП
41
Mezian Soares
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пьер Саж
Лион
Точно не сыграют
Ланс
Точно не сыграют
Статистика матча Лион - Ланс
1
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
20
8
Нарушения
10
11
Количество передач
460
384
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ланса», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ланс»
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Источник: «Бомбардир»