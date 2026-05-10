10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-2-2
16
Ресте
6
Метали
4
Крессуэлл
2
Николайсен
3
МакКензи
23
Кассерес
6
Восса
34
Гбоу
15
Доннум
9
Идальго
13
Рассел-Роу
2-5-1-2
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
23
Мортон
22
Мата
18
Мера
9
Морейра
9
Эндрик
11
Яремчук
34
Гбоу
5
Кумбасса
5
Кумбасса
34
Гбоу
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
9
Идальго
19
Сидибе
19
Сидибе
9
Идальго
6
Восса
21
Диоп
21
Диоп
6
Восса
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
23
Мортон
99
Нартей
99
Нартей
23
Мортон
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
11
Яремчук
7
Нуама
7
Нуама
11
Яремчук
2
Мэйтленд-Найлс
39
Фофана
39
Фофана
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Тулуза
Лион
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Абу Франсис
АП
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Абу Франсис
АП
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
Точно не сыграют
Лион
Точно не сыграют
Статистика матча Тулуза - Лион
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
8
Нарушения
20
9
Офсайды
0
1
Количество передач
306
481
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лиона», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»