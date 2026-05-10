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  • «Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 20:50
Тулуза
10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Лион
10' Д. Метали 78' В. Каманци
71' К. Толиссо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Алексис Восса
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
18
Халис Мера
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
21
Папе Демба Диоп
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
99
Ной Нартей
ЦП
10
Павел Шулц
АП
39
Малик Фофана
ПВ
4-2-2-2
16
Ресте
6
Метали
4
Крессуэлл
2
Николайсен
3
МакКензи
23
Кассерес
6
Восса
34
Гбоу
15
Доннум
9
Идальго
13
Рассел-Роу
2-5-1-2
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
23
Мортон
22
Мата
18
Мера
9
Морейра
9
Эндрик
11
Яремчук
34
Гбоу
5
Кумбасса
5
Кумбасса
34
Гбоу
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
9
Идальго
19
Сидибе
19
Сидибе
9
Идальго
6
Восса
21
Диоп
21
Диоп
6
Восса
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
23
Мортон
99
Нартей
99
Нартей
23
Мортон
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
11
Яремчук
7
Нуама
7
Нуама
11
Яремчук
2
Мэйтленд-Найлс
39
Фофана
39
Фофана
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Тулуза
Лион
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Абу Франсис
АП
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Абу Франсис
АП
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Тулуза
Точно не сыграют
Франк Магри
ЦФ
Рафик Мессали
ПВ
Марио Сауэр
АП
Лион
Точно не сыграют
Реми Химбер
ЛВ
Орель Мангала
ОП
Таннер Тессманн
ЦП
Адиль Амдани
ЛВ
Steeve Kango
ЦЗ
Статистика матча Тулуза - Лион
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
8
Нарушения
20
9
Офсайды
0
1
Количество передач
306
481
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.54
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лиона», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Лион»

«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Тулуза
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