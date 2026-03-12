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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Сельта - Лион
Сельта - Лион: обзор матча 12 марта 2026
Сельта
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Лион
25'
Х. Руэда
87'
Эндрик
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Лион
Завершен
Желтая карточка
Маркос Алонсо
(грубость)
90'
+3
Желтая карточка
Матиас Весино
(подножка)
90'
+3
Замена
Уго Сотело
️️️️➡️️
Илаш Мориба
90'
+1
90'
+6'
87'
ГОЛ! 1:1!
Эндрик
Пас отдал
Клинтон Мата
85'
Замена
Таннер Тессманн
️️️️➡️️
Noah Nartey
85'
Замена
Адиль Амдани
️️️️➡️️
Steeve Kango
85'
Замена
Орель Мангала
️️️️➡️️
Тайлер Мортон
77'
Желтая карточка
Steeve Kango
(задержка)
70'
Замена
Адам Карабец
️️️️➡️️
Реми Химбер
69'
Травма
Реми Химбер
67'
Замена
Реми Химбер
️️️️➡️️
Николас Тальяфико
Замена
Пабло Дуран
️️️️➡️️
Виллиот Сведберг
67'
Замена
Михайло Ристич
️️️️➡️️
Оскар Мингеса
63'
Вторая желтая
Борха Иглесиас
(толчок)
55'
53'
Желтая карточка
Николас Тальяфико
Желтая карточка
Оскар Мингеса
48'
Замена
Серхио Каррейра
️️️️➡️️
Хави Руэда
46'
Замена
Ферран Хутгла
️️️️➡️️
Яго Аспас
46'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Хави Руэда
Пас отдал
Виллиот Сведберг
25'
Желтая карточка
Борха Иглесиас
(подножка)
20'
Показать весь матч
Live: Сельта - Лион
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:1.
90+8'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+7'
Удар заблокирован. Бил Эндрик (Лион). Ассистент - Таннер Тессманн.
90+4'
Матиас Весино (Сельта) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Маркос Алонсо (Сельта) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Матиас Весино (Сельта) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Правила нарушил Маркос Алонсо (Сельта).
90+3'
Эндрик (Лион) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90+1'
Замена у команды Сельта. Илаш Мориба ушел, Уго Сотело вышел.
90'
Правила нарушил Abner Vinicius (Лион).
90'
Ферран Хутгла (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
87'
Гол! 1:1! Забил Эндрик (Лион). Ассистент - Клинтон Мата.
86'
Момент не реализован! Адиль Амдани (Лион).
86'
Удар заблокирован. Бил Эндрик (Лион). Ассистент - Адам Карабец.
85'
Замена у команды Лион. Noah Nartey ушел, Адиль Амдани вышел.
85'
Замена у команды Лион. Steeve Kango ушел, Таннер Тессманн вышел.
85'
Замена у команды Лион. Тайлер Мортон ушел, Орель Мангала вышел.
84'
Момент не реализован! Ферран Хутгла (Сельта). Пас отдал Пабло Дуран.
84'
Ферран Хутгла (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Корентен Толиссо (Лион) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Длинный пас делал Steeve Kango .
80'
Правила нарушил Пабло Дуран (Сельта).
79'
Удар заблокирован. Бил Корентен Толиссо (Лион).
78'
Маркос Алонсо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
77'
Steeve Kango (Лион) получил желтую карточку за фол.
77'
Матиас Весино (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Роман Яремчук (Лион) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Длинный пас делал Эндрик.
75'
Пауза в матче. Травму получил Матиас Весино (Сельта).
75'
Удар заблокирован. Бил Эндрик (Лион). Ассистент - Адам Карабец.
73'
Steeve Kango (Лион) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Роман Яремчук.
72'
Правила нарушил Ферран Хутгла (Сельта).
72'
Хави Родригес (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Адам Карабец (Лион).
71'
Тайлер Мортон (Лион) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Эндрик.
70'
Замена у команды Лион. Реми Химбер ушел, Адам Карабец вышел.
67'
Пауза в матче. Травму получил Реми Химбер (Лион).
67'
Замена у команды Лион. Николас Тальяфико ушел, Реми Химбер вышел.
66'
Замена у команды Сельта. Виллиот Сведберг ушел, Пабло Дуран вышел.
65'
Момент не реализован! Ферран Хутгла (Сельта).
63'
Замена у команды Сельта. Оскар Мингеса ушел, Михайло Ристич вышел.
61'
Карл Старфельт отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
61'
Удар заблокирован. Бил Роман Яремчук (Лион).
61'
Удар заблокирован. Бил Эндрик (Лион). Ассистент - Steeve Kango .
57'
Корентен Толиссо (Лион) сыграл рукой.
56'
Пауза в матче. Травму получил Эндрик (Лион).
54'
Борха Иглесиас (Сельта) получил 2-ю желтую карточку за фол.
54'
Клинтон Мата (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Николас Тальяфико (Лион) получил желтую карточку за фол.
53'
Серхио Каррейра (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Правила нарушил Николас Тальяфико (Лион).
52'
Ionut Radu отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
52'
Эндрик (Лион) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Мусса Ниахате.
50'
Серхио Каррейра отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
48'
Оскар Мингеса (Сельта) получил желтую карточку за фол.
48'
Эндрик (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Виллиот Сведберг (Сельта) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Замена у команды Сельта. Хави Руэда ушел, Серхио Каррейра вышел.
45'
Замена у команды Сельта. Яго Аспас ушел, Ферран Хутгла вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+1'
Момент не реализован! Николас Тальяфико (Лион). Пас отдал Noah Nartey.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Хави Руэда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
41'
Роман Яремчук (Лион) в офсайде.
39'
Маркос Алонсо (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Тайлер Мортон (Лион).
35'
Удар заблокирован. Бил Корентен Толиссо (Лион). Ассистент - Noah Nartey .
34'
Илаш Мориба (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Борха Иглесиас (Сельта) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Проникающий пас делал Оскар Мингеса.
30'
Момент не реализован! Эндрик (Лион). Пас отдал Noah Nartey.
29'
Оскар Мингеса отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
25'
Гол! 1:0! Забил Хави Руэда (Сельта). Ассистент - Виллиот Сведберг (быстрый проход).
25'
Корентен Толиссо (Лион) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Пас отдал Abner Vinicius.
21'
Эндрик (Лион) сыграл рукой.
20'
Борха Иглесиас (Сельта) получил желтую карточку за фол.
19'
Корентен Толиссо (Лион) заработал штрафной в атаке.
19'
Мусса Ниахате (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Борха Иглесиас (Сельта).
17'
Борха Иглесиас (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Грейф (Лион). Пас отдал Оскар Мингеса.
17'
Момент не реализован! Роман Яремчук (Лион). Пас отдал Endrick.
16'
Steeve Kango (Лион) заработал штрафной в атаке.
16'
Правила нарушил Оскар Мингеса (Сельта).
14'
Тайлер Мортон (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
9'
Момент не реализован! Noah Nartey (Лион).
6'
Виллиот Сведберг (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Клинтон Мата (Лион).
4'
Момент не реализован! Корентен Толиссо (Лион). Длинный пас отдал Эндрик.
2'
Оскар Мингеса (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Steeve Kango (Лион).
2'
Яго Аспас (Сельта) заработал штрафной в атаке.
2'
Правила нарушил Корентен Толиссо (Лион).
1'
Пауза окончена. Матч продолжается.
1'
Пауза в матче. Проблемы у команды Сельта.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Steeve Kango
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
77
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Лион
62
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Орель Мангала
ОП
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
3-2-3-2
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
3
Мингеса
20
Алонсо
17
Руэда
15
Весино
6
Мориба
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
4-4-2
1
Грейф
16
Абнер
34
19
Ниахате
3
Тальяфико
23
Мортон
8
Толиссо
99
22
Мата
77
Яремчук
9
Эндрик
3
Мингеса
21
Ристич
21
Ристич
3
Мингеса
17
Руэда
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Руэда
6
Мориба
22
Сотело
22
Сотело
6
Мориба
10
Аспас
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Аспас
19
Сведберг
18
Дуран
18
Дуран
19
Сведберг
23
Мортон
5
Мангала
5
Мангала
23
Мортон
99
6
Тессманн
6
Тессманн
99
Химбер
7
Карабец
7
Карабец
Химбер
34
84
Амдани
84
Амдани
34
3
Тальяфико
45
Химбер
45
Химбер
3
Тальяфико
Остались в запасе
Сельта
Лион
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
62
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Остались в запасе
62
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Мигель Роман
ЦП
Y. Lago
ЦЗ
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Ноам Камара
ЦЗ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Афонсу Морейра
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Павел Шулц
АП
Ханс Хатебур
ПЗ
Статистика матча Сельта - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
288
701
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
92
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.08
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Балаидос
Посещаемость:
21673
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