04.08.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спарта
Спарта
3-3-3-1
44
Суровчик
2
Сухомель
25
Серенсен
19
Севински
28
Мачек
18
Ирвинг
10
Карабец
7
Алькосер
11
Ринеш
17
Меркадо
14
Брюнес
3-1-5-1
1
Грейф
76
Уэдраого
21
Клюйверт
16
Абнер
39
Де Карвалью
98
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
23
Мортон
17
Опенда
10
Карабец
38
Сочурек
38
Сочурек
10
Карабец
18
Ирвинг
5
Энеме
5
Энеме
18
Ирвинг
7
Алькосер
22
Гараслин
22
Гараслин
7
Алькосер
17
Меркадо
36
Куоль
36
Куоль
17
Меркадо
14
Брюнес
27
27
14
Брюнес
7
Нуама
7
Нуама
39
Де Карвалью
11
Фофана
11
Фофана
39
Де Карвалью
Остались в запасе
Спарта
Лион
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Доминик Холлы
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
26
Каиль Будаш
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Доминик Холлы
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
26
Каиль Будаш
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Спарта - Лион
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
7
Офсайды
3
2
Количество передач
442
404
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Лиона», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Лион»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»