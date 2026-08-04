Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спарта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Спарта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 19:50
Спарта
04.08.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Лион
63' М. Ринеш 69' Д. Меркадо
45' М. Сухомель (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
(К) ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
17
Джон Меркадо
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Спарта
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Доминик Холлы
ЦП
38
Хуго Сочурек
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
27
Ebrima Singhateh
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Лион
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
7
Эрнест Нуама
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
26
Каиль Будаш
ПВ
3-3-3-1
44
Суровчик
2
Сухомель
25
Серенсен
19
Севински
28
Мачек
18
Ирвинг
10
Карабец
7
Алькосер
11
Ринеш
17
Меркадо
14
Брюнес
3-1-5-1
1
Грейф
76
Уэдраого
21
Клюйверт
16
Абнер
39
Де Карвалью
98
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
23
Мортон
17
Опенда
10
Карабец
38
Сочурек
38
Сочурек
10
Карабец
18
Ирвинг
5
Энеме
5
Энеме
18
Ирвинг
7
Алькосер
22
Гараслин
22
Гараслин
7
Алькосер
17
Меркадо
36
Куоль
36
Куоль
17
Меркадо
14
Брюнес
27
27
14
Брюнес
7
Нуама
7
Нуама
39
Де Карвалью
11
Фофана
11
Фофана
39
Де Карвалью
Остались в запасе
Спарта
Лион
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Доминик Холлы
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
26
Каиль Будаш
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Доминик Холлы
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
21
Жоао Гримальдо
ЛВ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
99
Noah Nartey
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
26
Каиль Будаш
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Спарта - Лион
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
7
Офсайды
3
2
Количество передач
442
404
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Лиона», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Лион»

«Спарта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лион Спарта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
1
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
4
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
Вчера, 14:10
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+