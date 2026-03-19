19 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 1/8 финала второго по рангу клубного турнира Старого света – Лиги Европы. «Порту» примет гостей из Германии – «Штутгарт».

«Порту»

«Драконы» проводят сильную кампанию под руководством итальянца Франческо Фариоли. «Порту» на всех парах прет к очередному титулу в родной Примейре и ставит перед собой задачу как можно дальше пройти в Лиге Европы (в идеале, разумеется, стать триумфатором турнира).

Последние три игры:

Порту – Морейренсе 3:0

Штутгарт – Порту 1:2

Бенфика – Порту 2:2

«Штутгарт»

«Швабы» героически удерживают место в топ-4 Бундеслиги и именно это является главной целью подопечных Себастьяна Хeнесса. Это отнюдь не означает, что «Штутгарт» «забил» на ЛЕ, но пройти «Порту» будет очень сложно.

Последние три игры:

Штутгарт – Лейпциг 1:0

Штутгарт – Порту 1:2

Майнц – Штутгарт 2:2

Очные встречи

«Драконы» и «швабы» впервые в своей истории попали друг на друга в европейских турнирах. Первый раунд дуэли в Германии остался за «Порту» – 2:1.

Прогноз на матч «Порту» – «Штутгарт»

«Порту» практически никогда не играет вторым номером на «Эштадиу Драгао», но и у «Штутгарта» банально нет варианта отсидеться в обороне. Ждем веселого футбола с большим количеством опасных моментов. Выберем аккуратный вариант пари на обмен результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,63. Прогноз на счет – 2:1.