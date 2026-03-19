Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Порту» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.63

19 марта 2026 10:14
Порту - Штутгарт
19 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.63
Обе забьют
Сделать ставку

19 марта 2026 года в 23:00 по Москве состоится поединок 1/8 финала второго по рангу клубного турнира Старого света – Лиги Европы. «Порту» примет гостей из Германии – «Штутгарт».

«Порту»

«Драконы» проводят сильную кампанию под руководством итальянца Франческо Фариоли. «Порту» на всех парах прет к очередному титулу в родной Примейре и ставит перед собой задачу как можно дальше пройти в Лиге Европы (в идеале, разумеется, стать триумфатором турнира).

Последние три игры:

  • Порту – Морейренсе 3:0
  • Штутгарт – Порту 1:2
  • Бенфика – Порту 2:2

«Штутгарт»

«Швабы» героически удерживают место в топ-4 Бундеслиги и именно это является главной целью подопечных Себастьяна Хeнесса. Это отнюдь не означает, что «Штутгарт» «забил» на ЛЕ, но пройти «Порту» будет очень сложно.

Последние три игры:

  • Штутгарт – Лейпциг 1:0
  • Штутгарт – Порту 1:2
  • Майнц – Штутгарт 2:2

Очные встречи

«Драконы» и «швабы» впервые в своей истории попали друг на друга в европейских турнирах. Первый раунд дуэли в Германии остался за «Порту» – 2:1.

Прогноз на матч «Порту» – «Штутгарт»

«Порту» практически никогда не играет вторым номером на «Эштадиу Драгао», но и у «Штутгарта» банально нет варианта отсидеться в обороне. Ждем веселого футбола с большим количеством опасных моментов. Выберем аккуратный вариант пари на обмен результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,63. Прогноз на счет – 2:1.

1.63
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Штутгарт Порту
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 