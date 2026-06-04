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Сингапур – Китай: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.88

04 июня 2026 8:26
Сингапур - Китай
05 июн. 2026, пятница 14:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.88
Обе забьют – да
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5 июня 2026 года в 14:30 сборные Сингапура и Китая сыграют в товарищеском матче.

Сингапур

Сингапур в отличной форме: 3 победы подряд, забивает в 10 последних матчах. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче разгром Монголии (4:0). Однако история встреч с Китаем ужасна: 8 матчей без побед, хотя в 3 последних сингапурцы забивали.

Китай

Китай – исторически неудобный соперник для Сингапура. 8 матчей без поражений в очных встречах, причeм китайцы забивают в 6 последних. Но сейчас Китай в кризисе: 5 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах. Атака слабая – 0.60 гола за игру, оборона пропускает 1.40. В прошлом матче поражение от Камеруна (0:2). Гости выглядят неуверенно.

Факты о командах

Сингапур

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 10 последних матчах
  • Разгром Монголии (4:0)
  • Не побеждают Китай в 8 последних встречах

Китай

  • Не проигрывают Сингапуру в 8 последних матчах
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.40 пропущено
  • 5 поражений подряд в гостях в товарищеских матчах
  • Поражение от Камеруна (0:2)

Прогноз на матч Сингапур – Китай

Парадокс: Сингапур в отличной форме, Китай – в ужасной, но история встреч полностью на стороне гостей. Китайцы Сингапур не проигрывают. Скорее всего, китайцы как минимум не проиграют. Ожидаются голы.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88
  • Китай не проиграет

1.88
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Китай Сингапур
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