5 июня 2026 года в 05:00 сборные Мексики и Сербии сыграют в товарищеском матче.

Мексика

Мексиканцы – хозяева и явные фавориты. 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, причeм команда не пропускает в 6 из 8 последних игр. Оборона – каменная стена: 0.20 пропущенных в среднем за 5 матчей (всего 1 гол в 5 играх). Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Австралией (1:0). Мексика дома – это уровень топ-сборной.

Сербия

Сербы в кризисе. 3 поражения подряд в гостевых товарищеских матчах, пропускают в 8 последних матчах. Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче разгром от Кабо-Верде (0:3). Сербия выглядит обречeнно.

Факты о командах

Мексика

7 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.20 пропущено

Не пропускают в 6 из 8 матчей

Забивают в 3 последних матчах

Победа над Австралией (1:0)

Сербия

За 5 матчей: 0.80 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 8 последних матчах

3 поражения подряд в гостях в товарищеских матчах

Разгром от Кабо-Верде (0:3)

Прогноз на матч Мексика – Сербия

Мексика дома, в отличной форме, с шикарной обороной. Сербия разваливается – пропускает всем, не забивает. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки