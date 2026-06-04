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Мексика – Сербия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.98

04 июня 2026 8:21
Мексика - Сербия
05 июн. 2026, пятница 05:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.98
Тотал голов меньше 2.5 
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5 июня 2026 года в 05:00 сборные Мексики и Сербии сыграют в товарищеском матче.

Мексика

Мексиканцы – хозяева и явные фавориты. 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, причeм команда не пропускает в 6 из 8 последних игр. Оборона – каменная стена: 0.20 пропущенных в среднем за 5 матчей (всего 1 гол в 5 играх). Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Австралией (1:0). Мексика дома – это уровень топ-сборной.

Сербия

Сербы в кризисе. 3 поражения подряд в гостевых товарищеских матчах, пропускают в 8 последних матчах. Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче разгром от Кабо-Верде (0:3). Сербия выглядит обречeнно.

Факты о командах

Мексика

  • 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.20 пропущено
  • Не пропускают в 6 из 8 матчей
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Победа над Австралией (1:0)

Сербия

  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 8 последних матчах
  • 3 поражения подряд в гостях в товарищеских матчах
  • Разгром от Кабо-Верде (0:3)

Прогноз на матч Мексика – Сербия

Мексика дома, в отличной форме, с шикарной обороной. Сербия разваливается – пропускает всем, не забивает. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.98
  • Победа Мексики

1.98
Тотал голов меньше 2.5 
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Сербия Мексика
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