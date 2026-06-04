Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грузия – Бахрейн: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

04 июня 2026 8:30
Грузия - Бахрейн
05 июн. 2026, пятница 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку

5 июня 2026 года в 19:00 сборные Грузии и Бахрейна сыграют в товарищеском матче.

Грузия

Грузины в отличной форме в товарищеских матчах: 7 игр без поражений, забивают в 7 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Проблема – оборона: грузины пропускают в 6 из 8 последних матчей, 1.80 в среднем за 5 игр. В прошлой игре ничья с Румынией (1:1). Дома Грузия – явный фаворит.

Бахрейн

Бахрейн в кризисе. 3 поражения подряд, пропускают в 5 последних товарищеских матчах (и в 10 последних вообще). Оборона дырявая – 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Сомали (1:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Грузия

  • 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 7 последних товарищеских матчах
  • Пропускают в 6 из 8 матчей
  • Ничья с Румынией (1:1)

Бахрейн

  • 3 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускают в 10 последних матчах
  • Поражение от Сомали (1:2)

Прогноз на матч Грузия – Бахрейн

Грузия дома, в отличной товарищеской форме. Бахрейн проигрывает всем и пропускает всегда. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Победа Грузия

1.65
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Бахрейн Грузия
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 