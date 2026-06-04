5 июня 2026 года в 19:00 сборные Грузии и Бахрейна сыграют в товарищеском матче.

Грузия

Грузины в отличной форме в товарищеских матчах: 7 игр без поражений, забивают в 7 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Проблема – оборона: грузины пропускают в 6 из 8 последних матчей, 1.80 в среднем за 5 игр. В прошлой игре ничья с Румынией (1:1). Дома Грузия – явный фаворит.

Бахрейн

Бахрейн в кризисе. 3 поражения подряд, пропускают в 5 последних товарищеских матчах (и в 10 последних вообще). Оборона дырявая – 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Сомали (1:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Грузия

7 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 7 последних товарищеских матчах

Пропускают в 6 из 8 матчей

Ничья с Румынией (1:1)

Бахрейн

3 поражения подряд

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 10 последних матчах

Поражение от Сомали (1:2)

Прогноз на матч Грузия – Бахрейн

Грузия дома, в отличной товарищеской форме. Бахрейн проигрывает всем и пропускает всегда. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки