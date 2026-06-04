5 июня 2026 года в 19:00 сборные Грузии и Бахрейна сыграют в товарищеском матче.
Грузия
Грузины в отличной форме в товарищеских матчах: 7 игр без поражений, забивают в 7 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Проблема – оборона: грузины пропускают в 6 из 8 последних матчей, 1.80 в среднем за 5 игр. В прошлой игре ничья с Румынией (1:1). Дома Грузия – явный фаворит.
Бахрейн
Бахрейн в кризисе. 3 поражения подряд, пропускают в 5 последних товарищеских матчах (и в 10 последних вообще). Оборона дырявая – 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Сомали (1:2). Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Грузия
- 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено
- Забивают в 7 последних товарищеских матчах
- Пропускают в 6 из 8 матчей
- Ничья с Румынией (1:1)
Бахрейн
- 3 поражения подряд
- За 5 матчей: 0.60 забито, 1.40 пропущено
- Пропускают в 10 последних матчах
- Поражение от Сомали (1:2)
Прогноз на матч Грузия – Бахрейн
Грузия дома, в отличной товарищеской форме. Бахрейн проигрывает всем и пропускает всегда. Хозяева должны побеждать.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.65
- Победа Грузия