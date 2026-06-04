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Чехия – Гватемала: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.7

04 июня 2026 8:48
Чехия - Гватемала
05 июн. 2026, пятница 03:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.70
Фора (-1.5) на Чехию
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5 июня 2026 года в 03:00 сборные Чехии и Гватемалы сыграют в товарищеском матче.

Чехия

Чехи – настоящая машина в товарищеских матчах: 7 игр без поражений, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака мощнейшая – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. Правда, чехи пропускают в 3 последних матчах, но это вряд ли станет проблемой против Гватемалы. В прошлой игре победа над Косово (2:1). Команда на ходу и дома разорвeт аутсайдера.

Гватемала

Гватемала – явный аутсайдер. Команда пропускает в 8 последних товарищеских матчах, в среднем 2.40 гола за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака слабовата – 1.20 гола за игру. В прошлом матче разгром от Алжира (0:7). Гватемала не может выиграть в 3 последних встречах. В гостях против такой Чехии шансов практически нет.

Факты о командах

Чехия

  • 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 7 последних товарищеских матчах
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Победа над Косово (2:1)

Гватемала

  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.40 пропущено
  • Пропускают в 8 последних товарищеских матчах
  • Разгром от Алжира (0:7)

Прогноз на матч Чехия – Гватемала

Чехия – классом выше, дома, в отличной форме. Гватемала пропускает пачками и не выигрывает. Хозяева должны побеждать с разницей минимум в 2 мяча. Гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на Чехию – коэффициент 1.7
  • Тотал голов меньше 4.5

1.70
Фора (-1.5) на Чехию
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Гватемала Чехия
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