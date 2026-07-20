Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ларн» и «Црвена Звезда» пройдет 21 июля 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Североирландский клуб сенсационно прошел первый раунд, но теперь столкнется с совершенно иным уровнем сопротивления в лице сербского гранда, который регулярно играет в групповых этапах еврокубков. Сможет ли «Ларн» преподнести еще одну сенсацию и навязать борьбу фавориту, или «Црвена Звезда» без проблем пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Ларн» подходит к игре с неплохой статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Однако эти цифры добыты в матчах против соперников значительно более низкого уровня – «Тре Фиори» из Сан-Марино и любительских клубов Северной Ирландии. В еврокубках североирландцы редко доходят до столь поздних стадий, и против такого опытного соперника, как «Црвена Звезда», их оборона, ранее выглядевшая надежной, может не выдержать. Домашняя поддержка и отсутствие давления могут помочь, но разница в классе слишком велика.

«Црвена Звезда» демонстрирует мощную атаку: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уверенно обыграла «Мачву» (5:0) в национальном чемпионате, а в товарищеских матчах дала бой «Зениту» (1:3) и сыграла вничью с «Блау-Вайсс Линц» (2:2). Сербский гранд имеет огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов и располагает игроками, способными решить исход любого матча. В очных встречах с «Ларном» они не играли, но класс и уровень мастерства говорят сами за себя – «Црвена Звезда» является явным фаворитом и должна уверенно побеждать даже на выезде.

Итоговый вывод: «Црвена Звезда» имеет подавляющее преимущество в классе, опыте и атакующей мощи, тогда как «Ларн» уступает во всех компонентах и не имеет опыта игр с таким уровнем соперников. Учитывая разницу в уровне, победа сербского клуба с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Црвена Звезда».

Форма и история личных встреч

«Ларн» прошел слабого соперника в первом раунде, но не имеет опыта игр с топ-клубами, тогда как «Црвена Звезда» регулярно выступает в еврокубках и имеет более высокий класс игроков. Ранее команды не встречались, однако текущая форма и уровень сербского гранда не оставляют сомнений в его превосходстве. Это означает, что гости должны уверенно побеждать в первом матче и создавать комфортный задел перед ответной игрой.

Прогноз на победителя

«Црвена Звезда» имеет колоссальное преимущество в классе и опыте, тогда как «Ларн» не может похвастаться играми против соперников такого уровня. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа сербского клуба с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Црвены Звезды» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ларн» и «Црвена Звезда» состоится 21 июля 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.