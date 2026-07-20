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«Ларн» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

20 июля 2026 9:05
Ларн - Црвена Звезда
21 июл. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2nd Qualifying Round
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2.12
победа «Црвены Звезды» с форой (-2,5)
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Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ларн» и «Црвена Звезда» пройдет 21 июля 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Североирландский клуб сенсационно прошел первый раунд, но теперь столкнется с совершенно иным уровнем сопротивления в лице сербского гранда, который регулярно играет в групповых этапах еврокубков. Сможет ли «Ларн» преподнести еще одну сенсацию и навязать борьбу фавориту, или «Црвена Звезда» без проблем пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Ларн» подходит к игре с неплохой статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Однако эти цифры добыты в матчах против соперников значительно более низкого уровня – «Тре Фиори» из Сан-Марино и любительских клубов Северной Ирландии. В еврокубках североирландцы редко доходят до столь поздних стадий, и против такого опытного соперника, как «Црвена Звезда», их оборона, ранее выглядевшая надежной, может не выдержать. Домашняя поддержка и отсутствие давления могут помочь, но разница в классе слишком велика.

«Црвена Звезда» демонстрирует мощную атаку: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уверенно обыграла «Мачву» (5:0) в национальном чемпионате, а в товарищеских матчах дала бой «Зениту» (1:3) и сыграла вничью с «Блау-Вайсс Линц» (2:2). Сербский гранд имеет огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов и располагает игроками, способными решить исход любого матча. В очных встречах с «Ларном» они не играли, но класс и уровень мастерства говорят сами за себя – «Црвена Звезда» является явным фаворитом и должна уверенно побеждать даже на выезде.

Итоговый вывод: «Црвена Звезда» имеет подавляющее преимущество в классе, опыте и атакующей мощи, тогда как «Ларн» уступает во всех компонентах и не имеет опыта игр с таким уровнем соперников. Учитывая разницу в уровне, победа сербского клуба с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Црвена Звезда».

Форма и история личных встреч

«Ларн» прошел слабого соперника в первом раунде, но не имеет опыта игр с топ-клубами, тогда как «Црвена Звезда» регулярно выступает в еврокубках и имеет более высокий класс игроков. Ранее команды не встречались, однако текущая форма и уровень сербского гранда не оставляют сомнений в его превосходстве. Это означает, что гости должны уверенно побеждать в первом матче и создавать комфортный задел перед ответной игрой.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ларн
1
Рохан Фергюсон
ВР
4
Аарон Доннелли
ЛЗ
26
Дэн Бент
ЦЗ
3
Matthew Paul Ridley
ЦЗ
23
Томас Косгроув
ПЗ
6
Кристофер Галлахер
ЦП
15
Ронан Доэрти
ЦП
11
Шон Грэм
ЦП
7
Конор Маккендри
ЦФ
45
Монтел Гибсон
ЦФ
30
Мэттью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Црвена Звезда
50
Savo Radanović
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
25
Стефан Гудель
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
4
Мирко Иванич
ЛП
22
Василие Костов
ЦП
15
Мохаммад Абу-Фани
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ПП
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
4-3-3
1
Фергюсон
4
Доннелли
26
Бент
3
Ridley
23
Косгроув
6
Галлахер
15
Доэрти
11
Грэм
30
Ласти
45
Гибсон
7
Маккендри
4-5-1
50
Radanović
66
Соль
13
Велькович
25
Гудель
23
Тикнизян
75
Лоизу
22
Костов
15
Абу-Фани
33
Крунич
4
Иванич
17
Дуарте
Остались в запасе
Ларн
Црвена Звезда
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Деян Станкович

Прогноз на победителя

«Црвена Звезда» имеет колоссальное преимущество в классе и опыте, тогда как «Ларн» не может похвастаться играми против соперников такого уровня. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа сербского клуба с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Црвены Звезды» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ларн» и «Црвена Звезда» состоится 21 июля 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Ларн» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

2.12
победа «Црвены Звезды» с форой (-2,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Црвена Звезда Ларн
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