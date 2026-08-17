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«Ахмат» – «Факел»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

17 августа 2026 9:37
Ахмат - Факел
18 авг. 2026, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа B, 2 тур
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2.07
«Факел» не проиграет (Х2)
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Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом» пройдет 18 августа в Грозном. Обе команды подходят к кубковому противостоянию в кризисной форме: хозяева не выигрывают в пяти последних матчах, гости – в семи. При этом в очных встречах «Факел» традиционно успешен, не проигрывая «Ахмату» в шести последних матчах. Встречаются команды, которые испытывают серьезные проблемы с результативностью, и кубковый матч может стать для них шансом переломить неудачную серию. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, которые попытаются использовать поддержку трибун, или гости, которые имеют психологическое преимущество над соперником?

Кто победит в матче

В пользу «Ахмата» говорит прежде всего фактор домашнего поля. Грозненский клуб играет при поддержке своих болельщиков, что может стать дополнительным стимулом в кубковом матче. В атаке хозяева не блещут – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, однако их защита выглядит достаточно надежной: они пропускают 1,00 гола за матч. В предыдущем туре РПЛ «Ахмат» уступил «Краснодару» (0-1), а в Кубке России проиграл тому же сопернику по пенальти. При такой слабой результативности рассчитывать на победу будет сложно, но кубковый характер матча и родные стены могут помочь команде показать более качественный футбол.

«Факел» подходит к матчу с серьезным психологическим преимуществом в очных встречах. Воронежский клуб не проигрывает «Ахмату» в шести последних матчах, что дает ему уверенность перед этой игрой. Однако текущая форма гостей также оставляет желать лучшего – они не выигрывают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 0,60 гола и пропускают 1,40 гола. В предыдущем туре «Факел» уступил ЦСКА (0-1), а в Кубке России проиграл «Динамо» (0-1). Несмотря на проблемы в чемпионате, история очных встреч говорит в пользу гостей, и они могут использовать это преимущество в кубковом матче.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два коллектива с похожими проблемами: оба редко забивают и редко побеждают. Однако «Факел» имеет явное психологическое преимущество за счет успешной истории очных встреч. Учитывая, что хозяева также не блещут результативностью, гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Факел» имеет преимущество – команда не проигрывает «Ахмату» в шести последних матчах. Текущая форма обеих команд оставляет желать лучшего: «Ахмат» не выигрывает в пяти матчах, «Факел» – в семи. Обе команды редко забивают, но «Факел» может рассчитывать на психологическое преимущество за счет истории встреч. Учитывая кубковый характер и проблемы обеих команд в атаке, матч может завершиться с минимальным количеством голов.

Личные встречи
Побед - 2 (20%)
Ничьих - 5 (50%)
Побед - 3 (30%)
9
Забитых мячей
11
0.9
В среднем за матч
1.1
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
2 : 3
18.10.2024
Факел
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Факел
1 : 1
16.04.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Факел
0 : 0
10.08.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Факел
0 : 0
05.04.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
2 : 3
18.10.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Факел
2 : 0
25.05.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 2
04.11.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Факел
1 : 1
16.04.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
2 : 1
24.07.2022
Факел
Россия. Кубок, 1/16 финала
Факел
1 : 1
21.09.2016
Ахмат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
87
Ахмед Эльбердов
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
76
Эральд Максути
ЛВ
6
Калиду Сидибе
ОП
18
Жулио Ромао
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
25
Александр Беляев
ЦФ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
4-1-1-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
5
Цаке
4
Ибишев
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
23
Кенжебек
10
Щетинин
17
Касинтура
77
Мелкадзе
3-2-3-2
96
Обухов
22
Эль-Мхассани
20
Юрганов
53
Журавлев
18
Симонов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
97
Магомедов
17
Ковалев
25
Уридия
19
Пуси
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
23
Кенжебек
7
Садулаев
7
Садулаев
23
Кенжебек
42
Келиано
90
Н'Донг
90
Н'Донг
42
Келиано
10
Щетинин
18
Ромао
18
Ромао
10
Щетинин
17
Касинтура
97
Касаджиков
97
Касаджиков
17
Касинтура
52
Нетфуллин
11
Сутормин
11
Сутормин
52
Нетфуллин
17
Ковалев
9
Гнапи
9
Гнапи
17
Ковалев
8
Багамаев
10
Альшин
10
Альшин
8
Багамаев
25
Уридия
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
25
Уридия
Симонов
55
Тодорович
55
Тодорович
Симонов
Остались в запасе
Ахмат
Факел
76
Эральд Максути
ЛВ
70
Абакар Гаджиев
АП
6
Калиду Сидибе
ОП
87
Ахмед Эльбердов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
25
Александр Беляев
ЦФ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
76
Эральд Максути
ЛВ
70
Абакар Гаджиев
АП
6
Калиду Сидибе
ОП
87
Ахмед Эльбердов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
Остались в запасе
25
Александр Беляев
ЦФ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Олег Василенко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Факел» не проиграет. Гости имеют преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), а хозяева не выигрывают в пяти последних матчах и слабо забивают. Учитывая кубковый характер и проблемы обеих команд в атаке, воронежский клуб способен как минимум уйти с поля без поражения. Ставка: «Факел» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,07.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ахматом» и «Факелом» состоится 18 августа 2026 года в Грозном и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Премьер.

«Ахмат» – «Факел»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

2.07
«Факел» не проиграет (Х2)
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Факел Ахмат
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