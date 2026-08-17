Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом» пройдет 18 августа в Грозном. Обе команды подходят к кубковому противостоянию в кризисной форме: хозяева не выигрывают в пяти последних матчах, гости – в семи. При этом в очных встречах «Факел» традиционно успешен, не проигрывая «Ахмату» в шести последних матчах. Встречаются команды, которые испытывают серьезные проблемы с результативностью, и кубковый матч может стать для них шансом переломить неудачную серию. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, которые попытаются использовать поддержку трибун, или гости, которые имеют психологическое преимущество над соперником?

Кто победит в матче

В пользу «Ахмата» говорит прежде всего фактор домашнего поля. Грозненский клуб играет при поддержке своих болельщиков, что может стать дополнительным стимулом в кубковом матче. В атаке хозяева не блещут – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, однако их защита выглядит достаточно надежной: они пропускают 1,00 гола за матч. В предыдущем туре РПЛ «Ахмат» уступил «Краснодару» (0-1), а в Кубке России проиграл тому же сопернику по пенальти. При такой слабой результативности рассчитывать на победу будет сложно, но кубковый характер матча и родные стены могут помочь команде показать более качественный футбол.

«Факел» подходит к матчу с серьезным психологическим преимуществом в очных встречах. Воронежский клуб не проигрывает «Ахмату» в шести последних матчах, что дает ему уверенность перед этой игрой. Однако текущая форма гостей также оставляет желать лучшего – они не выигрывают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 0,60 гола и пропускают 1,40 гола. В предыдущем туре «Факел» уступил ЦСКА (0-1), а в Кубке России проиграл «Динамо» (0-1). Несмотря на проблемы в чемпионате, история очных встреч говорит в пользу гостей, и они могут использовать это преимущество в кубковом матче.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два коллектива с похожими проблемами: оба редко забивают и редко побеждают. Однако «Факел» имеет явное психологическое преимущество за счет успешной истории очных встреч. Учитывая, что хозяева также не блещут результативностью, гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Факел» имеет преимущество – команда не проигрывает «Ахмату» в шести последних матчах. Текущая форма обеих команд оставляет желать лучшего: «Ахмат» не выигрывает в пяти матчах, «Факел» – в семи. Обе команды редко забивают, но «Факел» может рассчитывать на психологическое преимущество за счет истории встреч. Учитывая кубковый характер и проблемы обеих команд в атаке, матч может завершиться с минимальным количеством голов.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Факел» не проиграет. Гости имеют преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), а хозяева не выигрывают в пяти последних матчах и слабо забивают. Учитывая кубковый характер и проблемы обеих команд в атаке, воронежский клуб способен как минимум уйти с поля без поражения. Ставка: «Факел» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,07.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ахматом» и «Факелом» состоится 18 августа 2026 года в Грозном и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Премьер.