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РПЛ 2026/2027
Факел - Ахмат
Факел - Ахмат: обзор матча 05 апреля 2025
Факел
05.04.2025, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Ахмат
87'
Желтая карточка
Исмаэл
Замена
Б. Пуси
️️️️
А. Каштанов
86'
86'
Замена
Д. Зорин
️️️️
М. Самородов
74'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Талаль
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Ломовицкий
66'
Замена
И. Калинин
️️️️
И. Альшин
66'
32'
Желтая карточка
В. Камилов
30'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Якимов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К)
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Факел
62
Vladislav Kalinichev
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
47
Божин
23
Якимов
33
Квеквескири
11
Браими
10
Альшин
11
Ломовицкий
79
Каштанов
98
Ильин
4-4-2
88
Шелия
53
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
95
Адамов
18
Камилов
14
Талаль
7
Садулаев
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
10
Альшин
13
Калинин
13
Калинин
10
Альшин
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
23
Якимов
16
Мертенс
16
Мертенс
23
Якимов
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
20
Самородов
28
Зорин
28
Зорин
20
Самородов
14
Талаль
7
Бериша
7
Бериша
14
Талаль
Остались в запасе
Факел
Ахмат
62
Vladislav Kalinichev
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
62
Vladislav Kalinichev
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Факел - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
201
312
Сейвы
2
0
Точность передач %
58
72
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Сухой
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Будлянский)
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