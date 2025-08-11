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Бернард Бериша
Бернард Бериша
Завершил карьеру
24 октября 1991 (34)
#7 | Полузащитник
174 см
Косово
Статистика
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Трансферы
Публикации
Бериша объяснил, почему не попросил у Кадырова дом в Чечне
14 сентября
Бериша описал Черчесова одним прилагательным
6 августа
1
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
2025.08.11 09:19
1
Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад
2025.08.06 17:43
Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ
2025.07.24 10:25
3
Фото
Бериша покинул «Ахмат» после 8 лет в клубе
2025.07.17 13:22
4
Реакция Генича на вылет «Краснодара» от «Ахмата»
2025.03.12 12:01
7
Бериша прокомментировал дубль «Краснодару» в своем первом за полгода матче
2025.03.12 10:08
1
Два игрока «Ахмата» выбыли на полгода
2024.08.26 13:47
5
Фото
«Ахмат» продлил контракт с легионером из Косово
2024.08.12 20:55
2
Фонбет Кубок России. Дубль Бериши помог «Ахмату» разгромить «Пари НН» (4:1), у нижегородцев 3 поражения подряд
2024.07.31 23:05
2
Фото
Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.05.13 17:46
4
Бериша отреагировал на звание главного провокатора РПЛ
2024.05.06 12:26
Бериша прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»
2024.04.24 08:25
6
Бериша гарантировал сохранение «Ахматом» места в РПЛ
2024.04.23 10:54
1
Названы сроки возвращения Бериши в состав «Ахмата»
2024.03.24 21:44
2
Юран ответил, что сделал бы с Беришей на месте Абаскаля
2024.02.24 20:53
22
Абаскаль прокомментировал скандальный эпизод с Беришей
2024.02.13 23:21
5
Челикович – о провокации Бериши против Абаскаля: «Дурных намерений у Бернарда не было»
2024.01.03 14:25
7
В «Ахмате» заявили, что Бериша не провоцировал Абаскаля
2023.12.20 13:15
2
Денисов прокомментировал провокацию Бериши в матче со «Спартаком»
2023.12.15 21:45
Титов прокомментировал ситуацию с Беришей и Абаскалем
2023.12.11 07:49
5
Нагучев пошутил насчет вердикта ЭСК РФС по инциденту между Абаскалем и Беришей
2023.12.09 13:00
4
ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши
2023.12.08 20:08
41
Ловчев оценил стычку Абаскаля и Бериши
2023.12.08 14:36
5
Дьяков прокомментировал действия Бериши в эпизоде с Абаскалем
2023.12.08 12:05
3
Радимов прокомментировал необходимость дисквалификации Бериши
2023.12.08 09:08
10
Ледяхов: «Отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные»
2023.12.08 09:01
В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева
2023.12.07 18:29
8
КДК РФС вынес наказание для Абаскаля за стычку с Беришей
2023.12.07 13:27
25
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