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    Абаскаль прокомментировал скандальный эпизод с Беришей

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил эпизод из декабрьского матча против «Ахмата» (1:2).

    • После гола в ворота «Спартака» футболист «Ахмата» Бернард Бериша прибежал в техническую зону москвичей.
    • Абаскаль повалил Беришу на землю.
    • Испанец получил дисквалификацию.

    «Случай, когда на меня налетел футболист двумя прямыми ногами. Это просто совершенно невероятная история! Потому что случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил восемь–десять месяцев дисквалификации.

    Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2024 23:21
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    Комментарии (8)
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    alefreddy
    1707856384
    Бериша провокатор
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    VPERDIV SPARTAK
    1707880313
    Вот!!! Ты испанец нас точно за дурачков принимаешь!?! Или ты в пять метров в ширину как человек!?!)) Все видели что летел Бериша ,но до тебя было как до Китая раком!!! Значит ты и Джекию оговариваешь раз врёшь на каждом шагу!!!
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    TIMOTHY
    1707881918
    Секта с зажиревшими глазами тебя поддержит,типа так и было! Но мы видели совсем другое! Проигрывать нужно уметь тоже,а не придумывать потом небылицы) до бериши было далеко
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    BoevStas1
    1707884224
    Чистая провокация Бериши.Спорить бесполезно Чеченские понты они ведь дома)))А как отреагировал Абаскаль дело третье,мог бы и с ноги ему влупить.
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    BarStep
    1707888719
    Не верь глазам своим! Где-то мы это уже проходили., на более серьезном уровне… Ээх, западенцы мать вашу…
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707894438
    Врёт рыжий и не краснеет. Гыгыгы
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    яцык
    1707896312
    Бериша мразь редкостная.Помню соперник выбил мяч в аут,игрок получил травму,мяч линию не успел пересеч и он подхватил его и забил .вот и фейр плей
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    zigbert
    1707900321
    Хорошо что Абаскаль и свою вину признает. Но каждый ли тренер в такой ситуации сможет спокойно наблюдать за происходящим?
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