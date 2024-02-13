Абаскаль прокомментировал скандальный эпизод с Беришей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил эпизод из декабрьского матча против «Ахмата» (1:2).

После гола в ворота «Спартака» футболист «Ахмата» Бернард Бериша прибежал в техническую зону москвичей.

Абаскаль повалил Беришу на землю.

Испанец получил дисквалификацию.

«Случай, когда на меня налетел футболист двумя прямыми ногами. Это просто совершенно невероятная история! Потому что случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил восемь–десять месяцев дисквалификации.

Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь», – сказал Абаскаль.