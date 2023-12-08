Ловчев оценил стычку Абаскаля и Бериши

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о стычке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

Бериша после гола в ворота «Спартака» прибежал праздновать в техническую зону москвичей.

Абаскаль толкнул Бернарда на землю.

Испанец получил 2 матча дисквалификации (+ еще один условно).

«Может быть, я чего-то упустил и есть дополнительные материалы, но инициатором стычки был Бериша, а получил дисквалификацию и вынужден был извиняться Абаскаль. И сейчас поливают тренера. А Бериша по каким-то причинам разбегается и прыгает под тренера – и идeт разговор об этом всю неделю. Ну очевидно для меня – если удаляют тренера, то и Беришу надо было удалять. Ну Бериша по-футбольному просто шикарно всe сделал – отдал просто великолепный пас на гол, сыграл просто потрясающе. Зачем остальное-то было?

Другое дело, что «Спартак» играл плохо. Обычно команда создаeт много моментов, но в Грозном это была вообще другая команда – робкая, не похожая сама на себя. Обычно «Спартак» и сам играет, и другим даeт. А тут сам «Спартак» просто не играл в футбол», – написал Ловчев.

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