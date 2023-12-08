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Ловчев оценил стычку Абаскаля и Бериши

8 декабря 2023, 14:36
5

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о стычке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

  • Бериша после гола в ворота «Спартака» прибежал праздновать в техническую зону москвичей.
  • Абаскаль толкнул Бернарда на землю.
  • Испанец получил 2 матча дисквалификации (+ еще один условно).

«Может быть, я чего-то упустил и есть дополнительные материалы, но инициатором стычки был Бериша, а получил дисквалификацию и вынужден был извиняться Абаскаль. И сейчас поливают тренера. А Бериша по каким-то причинам разбегается и прыгает под тренера – и идeт разговор об этом всю неделю. Ну очевидно для меня – если удаляют тренера, то и Беришу надо было удалять. Ну Бериша по-футбольному просто шикарно всe сделал – отдал просто великолепный пас на гол, сыграл просто потрясающе. Зачем остальное-то было?

Другое дело, что «Спартак» играл плохо. Обычно команда создаeт много моментов, но в Грозном это была вообще другая команда – робкая, не похожая сама на себя. Обычно «Спартак» и сам играет, и другим даeт. А тут сам «Спартак» просто не играл в футбол», – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Алим Терек
1702043008
"А Бериша по каким-то причинам разбегается и прыгает под тренера",Врёт и не краснеет,если бы под тренера прыгал,то снёс бы ему бубенчики)))
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BVG4
1702045991
В 10 туре в Самаре свинарник и сам не играл и другим дал..... по самые помидоры!
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avagem@mail.r
1702136417
Этот прыжок - вершина в карьере этого проходимца в футболе...этим и запомнится.
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