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    Ловчев оценил стычку Абаскаля и Бериши

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о стычке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

    • Бериша после гола в ворота «Спартака» прибежал праздновать в техническую зону москвичей.
    • Абаскаль толкнул Бернарда на землю.
    • Испанец получил 2 матча дисквалификации (+ еще один условно).

    «Может быть, я чего-то упустил и есть дополнительные материалы, но инициатором стычки был Бериша, а получил дисквалификацию и вынужден был извиняться Абаскаль. И сейчас поливают тренера. А Бериша по каким-то причинам разбегается и прыгает под тренера – и идeт разговор об этом всю неделю. Ну очевидно для меня – если удаляют тренера, то и Беришу надо было удалять. Ну Бериша по-футбольному просто шикарно всe сделал – отдал просто великолепный пас на гол, сыграл просто потрясающе. Зачем остальное-то было?

    Другое дело, что «Спартак» играл плохо. Обычно команда создаeт много моментов, но в Грозном это была вообще другая команда – робкая, не похожая сама на себя. Обычно «Спартак» и сам играет, и другим даeт. А тут сам «Спартак» просто не играл в футбол», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      Алимпаша-Геримов-yandex 22 минуты назад

      "А Бериша по каким-то причинам разбегается и прыгает под тренера",Врёт и не краснеет,если бы под тренера прыгал,то снёс бы ему бубенчики)))

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