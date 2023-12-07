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  • В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева

В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева

7 декабря 2023, 18:29
8

Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась с решениями судей в двух спорных эпизодах матчей 17-го тура РПЛ.

ЭСК признала верным решение главного арбитра матча «Ахмат»«Спартак» Евгения Кукуляка показать желтую карточку игроку хозяев Бернарду Берише. Он прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.

Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.

Также комиссия сочла правильным решение судьи Алексея Сухого не удалять вингера «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на полузащитнике «Зенита» Клаудиньо. Игрок железнодорожников получил за эпизод желтую карточку.

  • 7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Абаскаля за стычку с Беришей на три матча, один из которых – условно.
  • Сообщалось, что Клаудиньо может пропустить следующий матч «Зенита» с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ из-за травмы, полученной после удара в колено со стороны Пиняева.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Зенит Локомотив Пиняев Артем Бериша Бернард Клаудиньо Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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Fialet
1701969284
Клоуны.
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timon2401
1701974394
ну очко то не железное против друга В.В.П. Кадырова переть))) цирк плять..в следующем матче Берише можно барана в чужой технический зоне пожарить когда гол праздновать будет(((
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Artemka444
1701978277
Да давайте теперь всех ломать направо и налево В Англии удалили бы точно!!!
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ScarlettOgusania
1701980553
чтобы убрать тренера на 3 матча, надо всего лишь в "агрессивной манере бериши" прыгнуть в техническую зону команды соперника!)
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Купа Купыч
1701981862
Комиссия штаны свои поддержала. Я болею за ЛОКО, но явный удар Пиняева в колено это прямая красная.
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