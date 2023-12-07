В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева

Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась с решениями судей в двух спорных эпизодах матчей 17-го тура РПЛ.

ЭСК признала верным решение главного арбитра матча «Ахмат» – «Спартак» Евгения Кукуляка показать желтую карточку игроку хозяев Бернарду Берише. Он прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.

Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.

Также комиссия сочла правильным решение судьи Алексея Сухого не удалять вингера «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на полузащитнике «Зенита» Клаудиньо. Игрок железнодорожников получил за эпизод желтую карточку.