В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева

Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась с решениями судей в двух спорных эпизодах матчей 17-го тура РПЛ.

ЭСК признала верным решение главного арбитра матча «Ахмат» – «Спартак» Евгения Кукуляка показать желтую карточку игроку хозяев Бернарду Берише. Он прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.

Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.

Также комиссия сочла правильным решение судьи Алексея Сухого не удалять вингера «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на полузащитнике «Зенита» Клаудиньо. Игрок железнодорожников получил за эпизод желтую карточку.

7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Абаскаля за стычку с Беришей на три матча, один из которых – условно.

Сообщалось, что Клаудиньо может пропустить следующий матч «Зенита» с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ из-за травмы, полученной после удара в колено со стороны Пиняева.

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