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    • В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева

    В РФС поддержали судей по решениям относительно Бериши и Пиняева

    Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась с решениями судей в двух спорных эпизодах матчей 17-го тура РПЛ.

    ЭСК признала верным решение главного арбитра матча «Ахмат»«Спартак» Евгения Кукуляка показать желтую карточку игроку хозяев Бернарду Берише. Он прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.

    Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.

    Также комиссия сочла правильным решение судьи Алексея Сухого не удалять вингера «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на полузащитнике «Зенита» Клаудиньо. Игрок железнодорожников получил за эпизод желтую карточку.

    • 7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Абаскаля за стычку с Беришей на три матча, один из которых – условно.
    • Сообщалось, что Клаудиньо может пропустить следующий матч «Зенита» с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ из-за травмы, полученной после удара в колено со стороны Пиняева.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2622

      Fialet 29 минут назад

      Клоуны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Пиняя удалить нужно было! Травму мог нанести сильную! По Берише норм решение

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4847

      ziborock > VPERDIV SPARTAK 45 минут назад

      Учите правила футбола!
      Нарушения, наказуемые удалением, включают в себя (но не ограничиваются этим):
      Вход в техническую зону команды соперника в агрессивной или конфронтационной манере

      0
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      Рейтинг: +2230

      rac531 2 часа назад

      ВСЁ ПРАВИЛЬНО!
      Как-никак Бериша из Ичкерии.
      И к тому же мусульманин)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8158

      Semenycch 2 часа назад

      Удар ногой в прыжке в колено это не красная? Нужно игрокам Зенита так начинать играть!

      3
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