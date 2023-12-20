В «Ахмате» заявили, что Бериша не провоцировал Абаскаля

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию, возникшую в матче 17-го тура РПЛ между полузащитником грозненцев Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Встреча в столице Чечни закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил желтую карточку, подвел команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», – сказал Айдамиров.