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    В «Ахмате» заявили, что Бериша не провоцировал Абаскаля

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию, возникшую в матче 17-го тура РПЛ между полузащитником грозненцев Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Встреча в столице Чечни закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    «Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил желтую карточку, подвел команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», – сказал Айдамиров.

    • В ходе матча Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым. Он прыгнул двумя ногами вперед в техническую зону «Спартака», где находился Абаскаль, после чего его толкнул испанский тренер.
    • Футболист получил желтую карточку, а тренер – красную.
    • КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых – условно, за поведение в той встрече.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2609

      Айболид 1 час назад

      Паскудный албаноид только под провокации и заточен .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1993

      GermanVo 2 часа назад

      Рафик ни в чём не виноват.

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