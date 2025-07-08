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Бернард Бериша
Статистика
Бернард Бериша - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1991 (34)
#7 | Полузащитник
174 см
Косово
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Ахмат
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
08.07.2025
Ахмат
61' - 90'
64'
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